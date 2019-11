AMLO no dimensiona la tragedia que se vive en el país: Javier Sicilia

Javier Sicilia Zardain, líder moral del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, lamentó la forma "tan pobre" con la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador "leyó esta carta porque revela que no está dimensionado la tragedia que se vive en este país y por eso no aplica la política que prometió cuando era candidato".

Lo anterior, tras las expresiones de López Obrador -durante la conferencia mañanera- donde dijo que no lo va a recibir y que le da flojera hablar con sus adversario y conservadores, luego de que el poeta y escritor enviara una tercera carta donde lo emplazó a dar muestras de que su gobierno le apuesta a la Paz y la Justicia como lo prometió durante su larga campaña electoral.

En entrevista para la Silla Rota añadió:

"Lástima que haya respondido con esa cortedad a una crisis tan profunda, cuando tiene un desastre de su política que deja como saldo una masacre de niños y mujeres (refiriéndose a lo ocurrido con la familia Le Barón), un operativo fallido en Culiacán (Sinaloa) y las calles todas en manos del crimen organizado".

Sicilia Zardain, se tomó unos segundos para reflexionar y añadió:

"Da esa lectura, cuando tiene una Comisión de Atención a Víctimas sin comisionado y que revictimiza en una inercia, con una Comisión de Búsqueda que redujo las desapariciones a fosas y cuando tiene una Guardia Nacional que no se sabe a ¿dónde va? ¿cuál es la estrategia de la pacificación? Por donde le mire uno en cuestión de justicia y de paz es un desastre?".

No obstante, el líder moral del MPJyD , aseguró: "Insistiremos, ese nuestro tema, nosotros estamos en la posesión de apoyar y dar un mejor futuro".

Reportera: AMLO dijo que le da flojera sentarse con sus adversario y con los conservadores ¿Qué decir ante eso?

Javier Sicilia: Yo creo que no entendió y simplifica la realidad. A mí que no me metan en el mismo saco, yo puedo decirle que no me puede meter en el saco de los conservadores, porque hemos criticado las políticas del PRI y del PAN, y criticaremos lo que hay que criticar, las políticas públicas fallidas. Ahora que deprecie de esta forma, contradice el espíritu evangélico que dice predicar; creo que debe reflexionar sobre las demandas más fundamentales. Yo no soy enemigo de nadie más de que de la violencia.

Reportera: ¿Qué sigue?

Javier Sicilia: Nosotros vamos a caminar, realizaremos esa marcha y llegar a donde prometimos; a Palacio Nacional.

Reportera: El padre Alejandro Solalinde reaccionó y dijo que él no marchara contigo ¿Qué piensas sobre eso?

Javier Sicilia: Tiene su derecho, cada quién sabe dónde se coloca en esta realidad, él leyó la carta y entendió lo que quiso, yo no soy enemigo de AMLO. Lamento que un hombre de posiciones reales guarde silencio y se ponga donde se está poniendo.