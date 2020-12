"AMLO es un gigante político, pero un enano administrativo": Curzio

El presidente Andrés Manuel López Obrador es un gran político, pero todo su conocimiento sobre ganar una elección le quedó pequeño al gran reto que significa llevar la administración pública, así que "la cuarta transformación promete ser la campaña electoral más larga de la historia de México".

Así lo considera el periodista Leonardo Curzio en su nuevo libro El presidente: las filias y fobias que definirán el futuro del país, un texto que trabajó durante este año junto a Aníbal Gutiérrez y donde advierte que la administración de López Obrador no terminará en desastre, pero será difícil que dé cuenta de un rotundo éxito.

En entrevista con La Silla Rota, Curzio afirma que al presidente le hace falta cambiar el concepto que tiene sobre corrupción, pues no tiene que ver con la honestidad de las personas, sino con el sistema político y económico que se ha desarrollado a través de muchos años en el país, donde todo depende del gobierno central.

De los resultados que entregue López Obrador en el segundo trienio de su administración dependerá que Morena mantenga el gobierno federal en las elecciones de 2024, pero los resultados no llegarán si no se le permite al Poder Legislativo ser un verdadero contrapeso para la presidencia omnipresente y centralista que hoy gobierna.

¿Qué cosas hacen pensar que no habrá un desastre al final de la administración? Porque la oposición, al menos, así lo pinta.

Sí, la oposición tiene todos los incentivos para pensar tal cosa. Yo creo que el presidente ha demostrado, a lo largo de estos dos años que, igual que tiene un impulso estadista y un centralismo muy fuerte, hay otra parte de él mismo que -a mi juicio- lo hace ver que el poder político tiene límites.

El presidente vive obsesionado con la idea de pasar a los libros de historia, él cree que su gobierno está a la altura del arte y eso lo va llevando, una y otra vez, a moderar su discurso. Ese mecanismo de control y freno ayudará a no desbocar el país, tengo la impresión de que, cuando la situación se está saliendo de control, el presidente tiende a frenar, ese mecanismo le permite moderarse y podría salvar su sexenio.

(Cuartoscuro)

¿Con algo de ese freno fue que nombró a Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía?

Yo siento que lo de Tatiana Clouthier es un efecto compensatorio, el presidente sabe que la salida de (Alfonso) Romo le complica mucho la relación con los empresarios, es sintomático que después de que saliera Romo los haya visto dos veces en Palacio Nacional, y con Tatiana intenta tener, dentro del gabinete, una visión más moderada en materia económica, de vínculos con los empresarios.

En el libro se mencionan "las finanzas y el bienestar del presidente", dejan la impresión de que es López Obrador quien acapara toda la atención de temas públicos, ¿esto cómo afecta a su administración rumbo al segundo trienio?

El presidente considera que las finanzas es un tema personal, lo acabamos de ver con los fideicomisos. Es decir, el dinero lo tiene que concentrarlo y vigilarlo el presidente; por lo tanto, ha mandado el mensaje al Poder Legislativo: "no le cambien ni una coma a los presupuestos y quiero tener un control centralizado de las compras".

Y en el asunto del bienestar, tiene la genuina y muy legítima idea de que en México se tiene que edificar un estado de bienestar, pero los estados de bienestar no se edifican porque uno diga: "vamos a dar cobertura universal de salud", esa es una concepción, pero si no hay finanzas públicas que lo sostengan, no va a llegar muy lejos.

(Cuartoscuro)

Para plantear un estado de bienestar serio, se necesita discutir una reforma fiscal o una reasignación de los gastos que este gobierno tiene, finalmente tiene un presupuesto muy grande, seis billones de pesos, pero el presidente encuentra, en esta centralización de las finanzas lo que yo diría que es su punto más débil.

El presidente es un gigante político, pero es un enano administrativo, él se da cuenta que tiene un gobierno que tampoco puede hacer tantas cosas y empieza a recurrir al Ejército y es un pigmeo presupuestal, o sea, de pronto tiene grandes proyectos como "hay que darle bienestar a todo mundo", de acuerdo presidente, pero con qué ojos.

¿Por qué las acciones contra la corrupción no son suficientes? ¿Por qué da la impresión de que no se puede cambiar este paradigma?

El tema es que el presidente tiene un diagnóstico erróneo de la corrupción. El presidente parte del supuesto –siguiendo también su Guía de la Transformación Ética de México–, que es un asunto como de individuos que se desvían del recto proceder, pero el presidente no ha entendido que la corrupción tiene que ver con elementos sistemáticos.

La corrupción tiene mucho que ver con algo que yo defino en tres grandes asuntos: primero, seguimos teniendo una administración pública que no se recluta por criterios de mérito, sino por lealtad política, y esto qué significa, que los cargos se dan por razones políticas y ¿qué quiere decir eso? que en muchos casos son pagos de cuotas.

El segundo elemento es que las campañas siguen siendo muy costosas y no hay razón para que lo que ocurrió con Pío López Obrador y lo que ha ocurrido con todos los partidos, deje de ser una realidad en este país. Ser alcalde o ser gobernador cuesta mucho dinero y, por tanto, en el momento que llegas al cargo lo tienes que pagar, eso fomenta la corrupción.

Y tercero, la economía mexicana sigue dependiendo muchísimo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, de los negocios con el gobierno. Entonces, sí, los negocios son estilo Felipa Obrador. La economía mexicana sigue dependiendo mucho del favor del gobierno y eso, aunque seamos unos santos, no hay manera de que no haya corrupción.

Esta figura omnipresente del presidente, ¿podrá con el tema de seguridad antes de terminar su administración, o será su Talón de Aquiles?

El presidente tenía una muy mala imagen del Ejército, en el momento que disuelve el Estado Mayor Presidencial, pero lo del general (Salvador) Cienfuegos nos demuestra que en poco tiempo se percató que no era un asunto conveniente depurar al Ejército.

El presidente se ha dado cuenta que, a partir de sus mañaneras domina el corazón del pueblo, pero todo gobernante necesita administración, y como se da cuenta que la que tiene no va demasiado lejos, ha empezado a recargarse en las Fuerzas Armadas.

Les ha empezado a plantear cada vez más misiones que, desde luego, plantean un desafío colosal. Por un lado, formar la columna de la Guardia Nacional y otras funciones más administrativas, me parece que es un exceso que estén ocupando todas estas misiones, porque se sabe que, a la larga, esto es contraproducente.

Las mañaneras, ¿deberían desaparecer o son un buen ejercicio?

Ni una cosa ni la otra, ni van a desaparecer ni creo que sean un buen ejercicio. Yo creo que el presidente ha utilizado ese espacio con propósitos diferentes, hay que reconocer que en materia de seguridad da mucha más información que en sexenios anteriores, hay que reconocer que es un presidente mucho más horizontal, pero también se toma, un par de días, 20 minutos para pegarle a la oposición.

(Cuartoscuro)

Es un espacio donde litiga con las personas que le caen bien y no le caen bien, por supuesto señala y estigmatiza de una manera extremadamente clara, a quien no le gusta, y le permiten informar y mantenerse vigente, es un instrumento que domina, no va a renunciar a él.

¿Hace falta que, para el 2021, el Congreso tome otro papel?

Yo creo firmemente que el Congreso ha sido muy poco valorado por este presidente, también hay que recordar la forma en que trató a la Asamblea Legislativa cuando fue jefe de gobierno, no tiene ninguna consideración sobre lo que es la tarea legislativa, tanto que los cargos de su partido son por tómbola, la función legislativa le parece sólo funcional.

Incluso Mario Delgado, en la Cámara de Diputados, repetía constantemente la función del Congreso es allanar el camino a lo que el presidente agende, y hay otras voces en Morena, como Porfirio Muñoz Ledo, que dicen: "oiga, ni el PRI nos trataba de esa manera". Es fundamental que, aún cuando el presidente tenga una mayoría, debe haber una función legislativa autónoma que pondere que el presidente no es infalible.

¿Se ve difícil el camino para Morena en el 2024, midiendo cómo irá al 2021?

Creo que tiene muchas posibilidades de mantenerse para el 2021, uno por la atomización de la oposición y la falta de credibilidad en la propuesta PRI, PAN, PRD, porque no ha habido una renovación, siguen siendo los mismos y el tsunami del 2018 no lo revierten.

Eso beneficia al presidente y estoy seguro que para el 2021 hablará, pero Morena es un partido sin institucionalización, un partido personal –es el partido del presidente– y, por lo mismo, su desempeño dependerá de los resultados que entregue el presidente.

Si no se reducen los homicidios, ¿qué vamos a decir en el cuarto año, vamos a hablar de "los muertos de López Obrador", como se hablaba de los muertos de Felipe Calderón?, ¿Vamos a culpar a (Genaro) García Luna o a Porfirio Díaz?

La gente será severa en el juicio a esta administración porque, cuando uno da todo el amor y toda la esperanza, tiende a ser mucho más exigente al momento de pagar las expectativas. Si el presidente llega con datos razonables, en 2024 – no hay duda- podrían repetir, pero todo está por verse.