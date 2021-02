AMLO desdeña a universidades; en riesgo, medio millón de alumnos

Ante la crisis presupuestaria que enfrentan al menos 10 universidades del país, para la tarde de este jueves, 30 universidades y 45 sindicatos formaban parte de un paro nacional. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que se trata de “chantajes”.

De Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Estado de México son las instituciones educativas de nivel superior que enfrentan un riesgo de viabilidad financiera debido a los adeudos millonarios en impuestos y seguridad social, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública.

Simple y duro como este dato: la educación de 513 mil estudiantes universitarios está en riesgo por la falta de recursos.

El secretario de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), Enrique Levet Gorozpe, exigió más presupuesto a las Universidades para el 2020, al advertir que se requieren al menos 5 mil millones de pesos para poder hacer frente a sus compromisos el próximo año, lo cual es rechazado por el Ejecutivo federal.

Desde que se dio a conocer el Paquete Económico del Proyecto de Presupuesto 2020, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) expresó su preocupación por la estructura del presupuesto y los montos asignados a la educación superior para el próximo año, pues como nunca antes estas instituciones enfrentarán el reto del potencial aumento de su matrícula, a raíz de la última reforma educativa y al Programa Emergente de Rechazo Cero en las instituciones educativas de nivel superior.

Ante esta preocupación, las universidades y sindicatos exigen un aumento en el presupuesto del próximo año, ante la promesa de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña de mantener un presupuesto sano para garantizar las necesidades y la autonomía de las casas de estudio del país, durante su gobierno.

Universidades se unen en paro

El pasado lunes 7 de octubre, la Contu anunció el inicio de un paro nacional para el miércoles 9, como parte de las exigencias de mayor presupuesto a las 10 universidades que se encuentran en crisis.

A este paro se fueron sumando de manera gradual 30 universidades y 45 sindicatos del país.

La Universidad de Morelos inició el paro. Durante la noche del martes, la comunidad universitaria colocó mantas y lonas afuera de algunas de las puertas del campus para exigir más recursos.

El líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Situaem), Carlos Sotelo, dijo esta mañana que se sumaron al paro en apoyo a las universidades en crisis, como es el caso de la propia institución.

Otras de las universidades que se unieron a la protesta, fue la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT), La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), que también se encuentra entre las universidades con crisis financiera, al igual que la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH), La Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG), así como la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

También se sumaron la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) la Universidad de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Baja California, entre otras.

El presidente ha calificado las protestas que han iniciado las instituciones como “grupos de choque” y recalcó que, si no se tiene la razón, no se aumentará el presupuesto “aunque se pare el país”.

No cederá a chantajes, dice AMLO

Andrés Manuel, durante su conferencia de prensa del miércoles, el Presaidente dijo que no cederá ante chantajes ni presiones, pues “todos estamos obligados a actuar con austeridad”.

Tenemos que actuar con disciplina, porque si se da dinero a diestra y siniestra, se caería en déficit y tendríamos que aumentar impuestos y crear impuestos nuevos, decretar gasolinazos como era antes, pedir prestado, aumentar la deuda, eso ya no

Dijo que “ya había hecho el compromiso con las universidades que el aumento se iban a dar -cuando menos- considerando la inflación”.

López Obrador aseguró que se revisaría cuánto es el presupuesto de cada universidad, cuánto fue lo que recibieron para esto año, cuánto se está estimando que van a recibir el año próximo y pidió que haya más control sobre el presupuesto en general.

Pero no es la primera vez que universidades del país exigen al presidente un presupuesto “justo” para su operación. Ocurrió también en el primer Proyecto de Presupuesto que recibió el Congreso de la Unión, en el periodo de la 4T, para los gastos del 2019, donde se reveló una reducción de aproximadamente 5 mil millones de pesos en comparación con el 2018.

En esa ocasión, Instituciones de Educación Superior manifestaron su preocupación y desconcierto ante el recorte del presupuesto, pues aseguraban que se verían afectadas algunas áreas y habría recortes en becas para estudiantes.

Frente a la presión universitaria, el presidente, en una de sus conferencias mañaneras, aclaró que había sido un error y habría modificaciones en el presupuesto.

Quiero dar a conocer a los universitarios de México, los alumnos, académicos y directivos de las universidades públicas que se cometió un error en la presentación del presupuesto. Porque yo hice un anuncio en donde no se iba a presentar una disminución en las universidades

“Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde, lo que acordamos en una reunión de la (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES) que si no aumentaba el presupuesto iba a ser el mismo del 2018 más inflación, ése fue mi compromiso y lo voy a cumplir”.

Piden 17 mmp para 2020

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), durante una reunión en el Palacio Legislativo, solicitó a la Cámara de Diputados una ampliación presupuestal de 17 mil 230 millones de pesos para 2020, de los cuales 7 mil 678 millones se destinarían al fondo para dar cumplimiento a la educación pública superior obligatoria, universal y gratuita establecida por la reforma al artículo 3 constitucional.

El secretario ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls, coincidió con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ningún joven quede fuera de las universidades, pero remarcó que para ello se requieren recursos y precisó que tan sólo el fondo de obligatoriedad precisa de 7 mil 678 millones.

El Presidente usa dos varas para medir: Díaz Barriga

El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó dos varas para medir dos problemas relacionados con la educación, consideró el académico Ángel Díaz Barriga.

A uno, el de la petición de las universidades de mayor presupuesto, lo llamó chantaje. Al segundo evitó llamarle así, pese a que se trató del secuestro de choferes y retención de 92 camiones por parte de estudiantes de la Normal de Tenería, en estado de México, para exigir plazas magisteriales.

“Son dos varas para medir”, dijo a La Silla Rota el miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie).

En principio parece una doble vara. Los estudiantes de Tenancigo secuestran noventa y tantos camiones y ahí se responde favorablemente. En el caso de las universidades que efectivamente llevan años planteando que su presupuesto anual es insuficiente y que tienen un déficit, la actitud es ‘váyanse a huelga nacional o a lo que quieran, no voy a caer, porque esto es chantaje

“Lo que hace Tenancingo no es chantaje, lo que hacen las universidades sí es chantaje, veo una doble vara ahí”, remarcó Díaz Barriga.

“Me preocupa lo de la doble vara, o todos coludos o todos rabones”.

El doctor Honoris Causa por la Universidad de Colima también se refirió a la claridad del uso de recursos que pide el presidente. En el caso de las universidades afirmó que sí se cumple y como prueba de ello están las auditorías.

Habría que informarle al señor presidente que llevamos muchos años en que las auditorías nos están ahogando, por lo menos en la vida cotidiana. No podemos hacer ningún ejercicio presupuestal mayor de 2 mil pesos si no comprobamos que hicimos un sondeo de 3 proveedores, si no mostramos que es el proyecto más barato. Cada vez más la administración de recursos en las universidades nos sale carísimo porque además una vez que adquiero mi bien, debo tomarle una fotografía, tomarle una factura

Expuso un ejemplo de compras menores de 20 mil pesos y a las cuales hay que tomarle foto.

“Yo digo aquí algo muy pedestre pero es importante decirlo. Cuando una universidad compra papel del baño para una universidad debe fotografiarlo, de ese tamaño es el asunto.

“Pienso que nos están ahorcando en gastos cotidianos que no exceden o no son un gasto extraordinario y por otra parte los auditores cada vez nos señalan más: ‘usted no cumplió con esto, con aquello’. Nos rechazan la documentación, tenemos que entregarla una y otra vez, para que quede a satisfacción del auditor; el que diga que no hay transparencia no sé a qué se refiere”.

Además, por buscar al proveedor más barato se atrasan en adquirir material que se requiere, lamentó.

Nos dicen ‘este proveedor tiene que haber presentado propuestas’ y de repente uno dice ‘este es el proveedor más barato’. Yo ahorita necesito tantas hojas blancas u otro tipo de papelería y no me la pueden ofrecer, la tengo que comprar en tres semanas

Reconoció que las universidades públicas sí tienen un problema en la devengación de salarios y se trata del reconocimiento de nómina, que es un vicio de años. Otro es la llamada jubilación dinámica.

Significa que el dinero de quienes se jubilan lo cobra la universidad y ésta le sigue pagando como si fuera personal activo. Eso fue un acuerdo tomado en los setenta.

“Entiendo ya se trabajó con los sindicatos para que no exista más, pero aún hay personal que sigue teniendo jubilación dinámica que aún está vivo”, concluyó.