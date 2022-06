Américo Villareal llama a la unidad tras ser declarado gobernador electo

CIUDAD VICTORIA.- Américo Villarreal Anaya recibió la constancia que lo acredita como gobernador electo de Tamaulipas tras obtener 731 mil 383 votos, lo que representa el 51.54 por ciento de los sufragios emitidos en la jornada del 5 de junio.

Tras recibir el documento que acredita la validez de la elección de manos del Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, Juan José Ramos Charre, Villarreal Anaya aseguró que la voluntad del pueblo de Tamaulipas y el deseo de un cambio quedó expresado en las urnas, por lo que de inmediato convocó a la unidad, a la participación y a la reconciliación de los tamaulipecos.

"La tarea por venir es grande y compleja. Hemos conseguido el primer paso, en adelante debemos emprender el cambio más profundo y verdadero de nuestra historia reciente", dijo.

Y mientras afuera del IETAM todo era fiesta y felicidad, en el interior de la sala de sesiones el doctor Américo, acompañado por su esposa la doctora María de Villarreal, su hija María y sus hermanas Monica, Luz Adriana y Oralia, agradeció a todos y cada uno de los ciudadanos que se desempeñaron en las casillas e hicieron posible el desarrollo de una jornada llena de participación.

"El resultado me obliga a entregar resultados y a estar a la altura de los anhelos en un futuro distinto y mejor", indicó.

En su mensaje aseguró que gobernará con total fidelidad a los principios y a las máximas de la Cuarta Transformsción: "No robar, no mentir y no traicionar al pueblo será norma obligada en mi conducta", expresó.

"Gobernaré con el referente del desempeño de mis padres", reconoció.

Antes de finalizar y ante los aplausos y gritos de Sí se pudo, el gobernador electo para el periodo 2022-2028 pidió dar paso a una transición ordenada, rigurosa y eficiente como lo establece la Ley.

"Esperamos entendimiento, colaboración y responsabilidad en todo el proceso. Que se rindan cuentas claras, de nuestra parte habrá total transparencia", señaló.

Una vez finalizado el acto protocolario el doctor Américo recibió las muestras de cariño de miles de ciudadanos que lo esperaban en las afueras del Ietam y ante ellos dio lectura a la constancia recibida "el triunfo es de todos, vamos juntos a transformar a Tamaulipas, no les vamos a fallar", remató, mientras la música sonaba a todo volumen así como los gritos de gobernador, gobernador.













kach