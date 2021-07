Amenazan de muerte a dirigente de colectivo Madres Buscadoras de Sonora

HERMOSILLO.- Tras el asesinato de Aranza Robles, la noche del jueves 15 de julio, llegó una amenaza de muerte para la líder del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta.

Ceci Patricia publicó en la cuenta oficial de Madres Buscadoras de Sonora que se han intensificado las amenazas de muerte en su contra. "Me han dicho Señora cuídense mucho porque se que de ahí sigue usted", señala que ese tipo de mensajes le llegan de perfiles falsos de Facebook.

Señala que una persona a través de la cuenta le dijo: "le dijo yo le estoy informando esto porque no se merece lo que a usted le quieren hacer, su hijo fue mi compa". A lo que ella le preguntó que si de quién se tenía que cuidar si del gobierno o de la mafia, y la persona está le respondió que de los dos.

La fundadora del colectivo señala que no tiene miedo pero acepta que su temor más grande es no volver a ver a sus hijos, por lo que procedió a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por amenazas de muerte.

Ceci Patricia admitió que ahora que mataron a Aranza, todas si temen por su vida porque también ella fue amenazada.

"Como madres de familia y buscadoras de nuestros seres queridos levantados estamos muy expuestas por las amenazas".

Agregó que en Sonora existe un problema de inseguridad muy fuerte.

LA MUERTE DE ARANZA

Aranza Ramos, integrantes del colectivo Madres Buscadoras De Sonora, fue asesinada a balazos en la comunidad de Ortiz, en el municipio de Guaymas, Sonora.

El domingo 6 de diciembre del 2020, Bryan Omar Celaya Alvarado, esposo de Aranza, salió de su domicilio y ya no regreso. La joven de 27 años y su familia dieron parte a las autoridades sin resultados positivos.

Ella se unió al colectivo Madres Buscadoras De Sonora y continuamente publicaba la ficha de búsqueda de su esposo.

"No me importa dónde esta o cómo esta... solo díganme a dónde puedo ir por él" era la súplica de Gladys Aranza Ramos.

En otras publicaciones escribía "no me quiero morir sin saber dónde esta porque así me siento cada día que pasa que me estoy muriendo y no sé cuánto tiempo más pueda seguir".

Aranza y Bryan eran padres de una bebé.

Medios locales refieren que el jueves 15, alrededor de las 23 horas, hombres armados entraron a la vivienda de la activista y se la llevaron viva, aunque otros señalan que Aranza caminaba por la calle cuando fue atacada a balazos.

"Madres Buscadoras de Sonora nos unimos a la pena que embarga a la familia de Aranza Ramos, una gran persona que su único pecado fue amar con toda su alma a su esposo al cual buscaba incansablemente desde que desapareció. ¿Por qué matarla?", escribió el colectivo.

68 ACTIVISTAS ASESINADOS

En México, al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, informó este lunes la Secretaría de Gobernación (Interior).

Además, informó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con 1.478 personas beneficiarias en la mayoría de las 32 entidades federativas.

Mientras que solo seis entidades cuentan con organismos locales de protección en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

En un comunicado, Gobernación dijo que "según cifras que se han generado desde el propio mecanismo, desde diciembre de 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección".









