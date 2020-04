Amenazan con quemar hospital en Axochiapan que atenderá coronavirus

En Axochipan, un municipio situado en la zona oriente de Morelos, sus habitantes se oponen a que el hospital de la zona “Dr. Ángel Ventura Neri” sea habilitado para atender a paciente contagiados de covid-19 y amenazan con “quemarlo”.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

Lo anterior, tras el anuncio de autoridades de salud de que ese nosocomio estaría disponible “al 100 por ciento” junto con algunas áreas de otros dos hospitales para enfrentar esta contingencia.

La noticia preocupó a la población y decidieron encarar a los directivos del hospital, situado en la calle Prolongación Zaragoza esquina con Francisco Cazales de la colonia Progreso, para expresar su sentir.

“La idea es que queden consiente, el hospital, que no nos interesa que traigan a nadie, y si van a echar a perder las cosas, pues hagan lo que quieran pero no van a traer gente porque entonces si va a ver bronca… ¡Lo quemamos eh! (sic)”, destacó uno de los habitantes frente a personal médico, según se documenta en un video que circula en redes sociales.

#A3NoticiasQro #COVID19 #FelizMiercoles

En el poblado de Axochiapan, Morelos: pobladores se niegan a que se le brinde atención a enfermos de Coronavirus en el hospital de su localidad. Los habitantes amenazaron con prender fuego al edificio si no se atendían sus demandas. pic.twitter.com/7MVP6TcOzg — a3noticiasqro (@a3noticiasqro) April 1, 2020

Al reclamó le siguieron otros comentarios lanzados por distintas personas:

“Escúchelo bien: ¡lo quemamos!”

“Quemamos el pinché hospital y que no haya hospital“

“Yo me encargo de quemarlo”

“Le aventamos bombas molotov y vamos a ver si no se salen”

“Ya no, nos va a servir este hospital”.

El argumento de los inconformes es que el hospital normalmente no tiene la capacidad para atender a la población y presenta escases de medicamentos.

Axochipan es uno de los municipios donde la población en distintas ocasiones ha tomado justicia de su propia mano con intentos de linchamiento o linchamientos consumados (como ocurrió a principios de abril del 2017 con un hombre que presuntamente intento secuestrar a un habitante).

Axochiapan y la reconversión

El pasado 29 de marzo, durante la conferencia de prensa encabezada por Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud, se dio a conocer el progreso de la pandemia covid-19 en la entidad y se anunció el programa de reconversión hospitalaria con el que se garantiza la atención a pacientes contagiados por el virus.

Mario Balbuena Basurto, subdirector de Hospitales de Servicios de Salud Morelos (SSM), por instrucciones de secretario de salud, detalló que, de las 464 camas censables en la red de hospitales estatales, 143 serán destinadas para la atención de enfermedades respiratorias, entre ellas covid-19, con 123 ventiladores.

Y explicó que este número de camas estarán distribuidas en tres nosocomios.

Uno de ellos es el Hospital General “Doctor Parres” de Cuernavaca, solo en el primer piso y el área obstétrica (atención de partos) que dan un total de 56 camas para atener la jurisdicción 1 (conformada por los hospitales de Cuernavaca, Temixco y Tetecala)

El servicio del área obstétrica que será traslada al Hospital de Temixco "ENF. María De La Luz Delgado Morales" y en caso de tener una mujer embaraza contagia por covid-19 será atendida en el “Doctor Parres”.

Mientras que en el Hospital General de Jojutla “Dr. Ernesto Meana San Román” se habilitaran 23 camas para atender la patología respiratoria de la jurisdicción 2 (que comprende de los hospitales de Puente de Ixtla y Jojutla) y por su capacidad podrá atender el resto de los servicios con apoyo del hospital de Puente de Ixtla.

En tanto en el Hospital General de Axochiapan "DR. Ángel Ventura Neri" estará “al 100 por ciento”, este hospital corresponde a la jurisdicción (Axochiapan, Ocutuco y Cuautla).

Este ultimó, fue afectado durante el sismo del 19 de septiembre del 2017 y fue reconstruido y equipado, por lo que se encuentra en condiciones para dar este servicio.

Es información falsa: Secretaría de Salud

Marco Antonio Cantú Cuevas, titular de la Secretaría de Salud, se retractó de la información que dieron a conocer sobre la reconversión y dijo que era falso que el "DR. Ángel Ventura Neri" estuviera destinado para atender solo ese padecimiento.

“Lo de Axochiapan es un problema que se genera por información falsa. Que es lo que pasa con Axochiapan, todos los hospitales todos van a atender pacientes de covid-19, no podemos nosotros nada más decir: en uno se va atender en este no (…) ahí alguna información equivocada que se tergiversó y la comunidad con ese conocimiento equivocado tuvo una manifestación en el hospital”.

Detalló que el hospital seguirá trabajando “normalmente” pero adelantó que “si en un futuro que tuviéramos que hacer una estrategia como la que presentamos el pasado domingo, bueno, son estrategias para todo el estado, no es exclusivo de Axohiapan, pero en este momento, no tiene la gente porque estar alarmada, no vamos a enviar personas que requieran atención en donde no se les puede atender (…) ese hospital no será exclusivo de covid-19, tendrá atención normal”.

El funcionario estatal reflexionó “¿Qué va hacer la gente de Axochiapan, ellos mismos entonces no quieren atenderse en su hospital? No es para otras comunidades. Es para ellos, para toda la gente de la zona (…) Imaginen que tuviéramos que trasladar a una persona a Puebla y que nos hicieran favor de recibirlo pero que no lo pudiéramos trasladar solo porque la gente no quiere, imagínense nada más, podría ser su familia, su mamá, su hijo, su hermana”.

Reveló que, incluso, se está planificando realizar una estrategia regional para que entre los estados de la periferia se apoyen para poder eficientizar el número de camas.