Amenazan a maestros que denunciaron trato “indigno” a niños indígenas por el CDI

OAXACA, Oaxaca. - Haber denunciado el trato de "segunda" e "indigno" que recibieron niños indígenas que participaron en la edición 11 del concierto monumental de bandas convocado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), le valieron amenazas al director del Instituto Calmécac, Natanael Lorenzo Hernández.

El pasado 9 de noviembre, en el auditorio Guelaguetza, se dieron cita más de 48 bandas de música y cerca de mil 300 participantes, entre niños, niñas y jóvenes para participar en dicho concierto, al final la CDI brindó como refrigerio a los músicos indígenas medias tortas de frijol y salsa de huevo que sirvieron en platos de unicel.

Sin embargo, la delegación Oaxaca de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que encabeza Amable Cecilia Cruz Lozada recibió 3.5 millones de pesos para gastos de hospedaje, alimentación, transporte y el escenario, que no se reflejaron.

Los músicos, en su mayoría niños y adolescentes, se trasladaron desde las 8 regiones del estado a la capital oaxaqueña para ofrecer un concierto para más de 11 mil personas y a cambio recibieron un trato indigno.

Esto motivó la molestia de directores de las bandas, pero fue el trompetista Luis Hernández de Santa María Tlahuitoltepec y el compositor Natanael Lorenzo Hernández quienes hicieron público sus comentarios a través de un video y sus cuentas en redes sociales.

Es una tristeza que ante la gran labor y esfuerzo que realizan las comunidades en preparar musicalmente a sus Bandas de Música, el Gobierno les devuelva una miseria con este tipo de alimentación”, expuso el músico Luis Hernández.

Lamentó que, a pesar de que los artistas no obtienen remuneración alguna por su participación en estos eventos ni les interesan los compromisos políticos, las autoridades tampoco les garantizan condiciones dignas para disfrutar de sus presentaciones.

Por su parte el director del Instituto Cultural Calmecac, Nathanael Lorenzo Hernández, reveló que cada año que son convocados a este concierto la CDI siempre da salsa de huevo.

No son músicos de segunda

En ese contexto, Nathanael sostuvo que en esta denuncia pareciera que los maestros de música se están haciendo las víctimas. " Ya van varios conciertos, ya saben que la CDI da salsa de huevo y medias tortas; aquí la cuestión es que los maestros de música que estamos educando niños, jóvenes, tenemos que decir ‘No, no quiero que mis alumnos vayan en esas condiciones’".

Añade: "Nosotros como maestros también podemos decir a las autoridades que no podemos exponer a nuestra banda a un trato de segunda

Debemos dejar claro que nuestros alumnos no son músicos de segunda. No se presten a estos circos; ni por amenazas de despido dejen de alzar la voz. ¡Se tocaron obras de compositores jóvenes nuevas a cambio de media torta! Nos hacen esto porque no estamos unidos, somos un montón de artistas en Oaxaca y cada uno con su ego. Ya no permitamos que nos usen para beneficio de las instituciones” enfatiza.

Recibe amenazas



Natanael Lorenzo denunció que, a raíz de su postura sobre el concierto monumental, ha recibido amenazas por parte de la CDI.

El maestro se reservó mencionar las amenazas que ha recibido porque presentará sus denuncias legales correspondientes.

"Por culero tengo cinco discos, por culero tengo cinco video clips, por culero mis alumnos han recorrido las 8 regiones del estado y otros estados, por culero he abarrotado tres veces el Teatro Macedonio Alcalá. Culero sí, pendejo no y marioneta del sistema menos".