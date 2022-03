Ameca, la fosa común que se satura de muertos sin identificar en Jalisco

GUADALAJARA.- En Jalisco, los cadáveres no identificados ni reclamados están a punto de saturar las dos fosas comunes en el municipio de Ameca. Hasta noviembre de 2021 solo quedaban siete gavetas. Otras 23 ya estaban ocupadas.

Según una nota de Letra Fría, estas fosas comunes están en dos cementerios municipales: Recinto de Paz y Ampliación Jardín. Cada una tiene capacidad de inhumar a 15 personas; sin embargo, el primero está lleno y el segundo, el Ampliación Jardín, resguarda los cuerpos de ocho personas fallecidas que sí fueron identificadas, pero no reclamadas.

Para que una persona fallecida llegue a la fosa común debe ser considerada no identificada o no reclamada, estatus otorgado en las 72 horas siguientes a la muerte, según estipula el Reglamento de Cementerios de Ameca en el Capítulo IV, artículo 22.

Los cadáveres de personas desconocidas o no reclamadas serán inhumadas en la fosa común o incinerados según convenga. Para efectos de este artículo, se considera como persona desconocida aquella cuyo cuerpo no fue reclamado dentro de las 72 horas posteriores a su fallecimiento o bien cuando se ignora su identidad

La autoridad municipal no dio información sobre cuántas personas en estas condiciones han sido cremadas.

UNA TORTURA

Incineración, hacinamiento en contenedores frigoríficos no aptos para su preservación, donación irregular a universidades y el entierro masivo y sin control, son parte de la "tortura" que sufren los cuerpos de personas fallecidas no identificadas o no reclamadas en Jalisco.

Una investigación de ZonaDocs reveló que entre 2006 y 2021, los cuerpos que están bajo custodia de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses suman 4 mil 413; sin embargo, en muchos de los casos, la ausencia de carpetas y dictámenes forenses ha imposibilitado su plena identificación.

Esto ha generado una crisis sin precedentes que sólo amplia el dolor de las familias de las víctimas, porque ahora tienen que esperar meses o años para recuperar el cuerpo o los restos de sus seres queridos desaparecidos.

Entre 2006 y 2019, la Fiscalía General de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses idearon diversos mecanismos para deshacerse de los cuerpos de las personas fallecidas no identificadas o reclamadas.

De los hornos crematorios pasaron al hacinamiento en tráileres frigoríficos; ahora, tras ambos escándalos forenses realizan inhumaciones sin control en diversos panteones municipales.

