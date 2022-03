Ambar: desnuda y en la calle, la obligan a hacer sentadillas para ver si traía droga

CUERNAVACA.- Son las 00:30 horas del domingo 6 de marzo. "Ambar" y su pareja viajan en su moto de regreso a su casa después de un convivio familiar. Transitan por la calle San Andrés, colonia Porvenir, en Jiutepec, Morelos. Iban despreocupados, felices y tranquilos, cuando una camioneta con las luces apagadas los interceptó. En ese momento, la unidad prendió luces y torreta, era la patrulla 00956, en cuyo interior viajaban tres hombres y una mujer policías.

Los detuvieron sin ningún motivo. Ella iba manejando debido a que su pareja había bebido algunas cervezas. Nunca pensaron que su paz y tranquilidad ahí terminarían.

Nos gritan que nos paráramos y pues me detengo. Muchas veces nos han parado porque estamos tatuados, pero ese día todavía no nos acabábamos de bajar y ya los teníamos encima, a mi novio se lo llevaron atrás de la patrulla

En entrevista con La Silla Rota, "Ambar" narra que la mujer policía la tomó por la espalda. "Nos gritaban que sacáramos nuestras pertenencias, que nos iba a cargar la chingada, que ya habíamos valido verga, en ningún momento se identificaron, entonces, en lo que los policías revisaban a mi pareja, a mí la oficial me dice que si traía algo que me comprometiera que lo sacara, yo le digo que no. Me dice que ponga mis pertenencias encima de la moto, pero yo no traía nada... mis pertenencias estaban en la mochila que portaba mi pareja".

La mujer policía hace una revisión "de rutina" a "Ambar": revisa chamarra, mete sus manos debajo de su blusa y le jala la falda para verle su ropa interior; no encontró nada.

Entonces le digo que, si me permite ir por mis cosas para que las revise, le pido permiso, ella contesta que ´no, es más, vente para acá´, y me lleva a un costado de la patrulla, era una patrulla de doble cabina, abre la puerta trasera, del lado del conductor, y yo con miedo le digo que no me iba a subir. Abre la puerta del conductor y me arrincona entre ambas puertas, me dice que me ponga de espaldas y me baje la falda, se me hizo muy raro, porque nunca me habían pedido algo así

"A mí se me hizo raro que me pidiera eso, pero pues accedí por miedo, eran las 12 de la noche, en una calle muy vacía, los oficiales estaban muy agresivos y a pesar de que nosotros no nos estábamos resistiendo a nada, esta vez estábamos muy vulnerables, no había nadie que pudiera ayudarnos".

Me revisó, vio que no traía nada, me quité la falda porque (dije) traigo mis calzones y no tengo problema porque es una mujer, después me da la indicación de que me baje las bragas y entonces me deja impactada. A parte de bajarme las bragas, tengo que hacer tres sentadillas, yo le dije ´es en serio, porque estamos en la calle´, entonces me dijo que si y que lo hiciera rápido porque ya se estaban asomando por las ventanas algunos vecinos

"Me enojé mucho, me sentí humillada e indefensa, porque no podía hacer nada ya en ese momento. Me vuelve a dar la indicación: te vas a voltear, vas a voltear hacia el volante y haces las sentadillas. Lo hago, pero me doy cuenta que ella tiene una luz, me doy cuenta que es su celular, entonces le pregunto ´¿no me estás grabando, verdad?´, ella me dijo que no, que solo era la luz, pero no estoy segura de eso. Me entró más ese miedo".

"Ambar" estaba en la calle, haciendo sentadillas desnuda, con una policía observando y un vecino de testigo desde una azotea.

"Me incomodé muchísimo, me subo las bragas, me subo la falda, Luego me dice que me quite las calcetas y los tenis, pero se dio cuenta que no traía nada, porque no fumo, no bebo, no traigo nada".

La pareja de "Ambar" aceptó, desde un inicio, que portaba una pipa, pero ninguna droga ni ninguna otra sustancia ilícita.

"Me llevan con él y me doy cuenta de que todas mis pertenencias están en la parte trasera de la patrulla, mi celular lo tiene un policía, revisándolo y yo lo primero que pensé fue que ´no era posible´".

Ambar cuenta que toda su información personal la trae en su celular, fotografías de mi familia, de bebés, todo. Después, les piden sus credenciales. Ella afirma que en su cartera había 320 pesos y solo le dejaron un billete de 20 pesos. Aun así, les entrega credenciales sin reclamar por el robo, porque tenía miedo. Los policías de Jiutepec tomaron sus credenciales y les tomaron fotos.

Los vecinos comenzaron a salir a ver la situación, por lo que los agentes se apuran, devuelven las pertenencias a "Ambar", pero se llevan a su pareja detenido, acusado de alteración del orden, violencia e intoxicación.

Te vamos a hacer paro flaco, pero si te vamos a tener que ir a encerrar", le dijeron los policías y se lo llevaron

ABUSOS Y MENTIRAS

Al arrancar la patrulla, "Ambar" les pregunta a dónde lo llevarán. Le responden que al Sector 1, en Cuernavaca. Era mentira, lo llevaron a la base Mango, en Jiutepec.

Al trasladarse a la capital de Morelos, la joven se acerca a otros patrulleros, quienes le informan que todo el procedimiento de detención está plagado de irregularidades.

La chica acude al centro de detención, donde no dejan ver a su pareja, ni le dan el nombre del juez cívico ni el número de la patrulla que los interceptó.

"Nos dijeron que sería hasta que él saliera que nos darían la información, dejan pasar a mi suegro y vemos que está bien, pero nos dan una multa por 3 mil 800 pesos, por alteración del orden, violencia e intoxicación. Cómo es posible, si él también tenía miedo".

Ese mismo domingo, pero a las 18:34 horas, "Ambar" acudió a una plaza comercial a comprar comida, cuando se percató que una patrulla había entrado.

El copiloto me miró muy hostil, de forma insistente, me sacó mucho de onda, mi hermano dijo ´viste cómo nos vieron´, en la parte de atrás iba la misma mujer policía, pero en ese momento subió la ventana. Me asustó que me reconozcan, que me sigan, que me quieran hacer algo más, a mi y a mi familia

"Ambar" y su novio presentaron tres denuncias en contra de los uniformados: una ante Asuntos Internos de Jiutepec, otra en la Fiscalía Anticorrupción y una más en la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.

IMPACTOS PSICOLÓGICOS

La mujer afirma que desde el día de su detención perdió su estabilidad emocional, teme por su seguridad y la de su pareja, no duerme bien, no come bien, han perdido horas de trabajo y dinero.

"Creemos que hay un daño psicológico, que nos pudieron crear al humillarnos de esa manera. Somos personas trabajadoras, respetuosas, no nos metemos con nadie, no he podido dormir bien, tengo un carácter fuerte, entones siento culpa por la forma en que nos humillaron, porque cómo permití que esta persona (la mujer policía) hiciera eso".

Insiste que es un daño psicológico y moral porque se sienten vulnerables de que en cualquier momento los puedan agredir y hacer cosas peores.

"Pedí a las autoridades que tomen cartas en el asunto, poque este tipo de elementos no pueden estar ´cuidando a los ciudadanos´. Ahora me pasó a mí, pero qué tal que después le suceda a una adolescente, a otra mujer".

"Ambar" no entiende como un servidor público, mujer, violente a otra mujer, a días del 8M, que haya ningún respeto, ni que exista sororidad en este tipo de personas.

No me cabe en la cabeza que una mujer, que fue a la academia, que se supone está preparada, pueda agredir de esa manera a otra mujer. Quiero llegar hasta las últimas consecuencias, porque no podemos permitir que nos pisoteen así













