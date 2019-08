Amairani, la maquillista xalapeña asesinada a golpes en Veracruz

"Saben de alguien que no tenga posibilidad de pagar un maquillaje para su graduación??? ¡Todo discreto! ¡Pueden mandar inbox, no pondré nada al respecto! ¡OJO ??!! ¡Solo alguien en realidad lo necesite y lo merezca! ¡Totalmente gratis para su graduación! ??? Todo esfuerzo merece ser recompensado!!???? no todo es recibir, también hay que saber dar. Reto a un colega a sumarse", escribió en su cuenta de Facebook.