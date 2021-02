Amaga fotógrafo con retirar exposición porque gobierno de Morelos canceló proyección de “Roma”

Considero que la exposición de “Roma” es un proyecto que me atañe personalmente, muy cercanamente, he trabajado con Alfonso Cuarón desde 2016 en este proyecto, lo considero como una parte fundamental también de mi trabajo, de mi trabajo personal, estoy en la posición de reprobar cualquier acción que coarte o condicione la exhibición de la película “Roma” como se había considerado bajo ningún concepto creo que es admisible que por ejemplo no se lleve a cabo en Teopanzolco”, dijo el fotógrafo.