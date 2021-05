Álvaro Fernández expresa apoyo a Paco Cienfuegos +video

En un video, el ejecutivo de grupo Alfa pide no dejar en manos inexpertas el futuro de la capital neolonesa; "Monterrey necesita a un gobernante preparado", dice. Foto Especial

MONTERREY.- El director general de Grupo Alfa, el empresario Álvaro Fernández, a través de un video difundido en plataformas digitales, expresó públicamente su apoyo al candidato de la coalición PRI-PRD a la alcaldía de Monterrey, Francisco Cienfuegos, a quien calificó como el más preparado para resolver los problemas que enfrenta esa capital tras la pandemia.

En su mensaje, el ejecutivo de grupo Alfa pidió no dejar en manos inexpertas el futuro de la capital neolonesa.

"Por eso, hoy más que nunca, no podemos dejar que el gobierno de nuestra ciudad caiga en manos inexpertas. En las empresas, cuando buscamos a alguien para un puesto de dirección, no lo elegimos por sus sueños o su carisma. Los grandes planes de un inexperto candidato a un puesto no nos dice qué tan bien va lograr los resultados. Lo que sí nos dice cómo va a lograr el éxito es su experiencia, los resultados concretos que ha logrado en su carrera y su preparación".

Es un gran un honor contar con el apoyo de los grandes empresarios de esta ciudad, quienes le dan empleo a las familias y mantienen viva la economía de Monterrey. Juntos vamos a trabajar en una solidez financiera con experiencia. Gracias por todo tu apoyo @AlvaroFdezGza pic.twitter.com/zJO1NYbMOv — Paco Cienfuegos (@pacocienfuegos) May 25, 2021

Álvaro Fernández sostuvo que Monterrey necesita a un gobernante preparado, que haya crecido por etapas y que tenga la experiencia suficiente en el servicio público.

Necesitamos a alguien que haya crecido por etapas. Que tenga la verdadera experiencia en el gobierno, que sepa cómo se logran y se entregan los resultados. Paco tiene casi 20 años de experiencia, tiene la preparación, las credenciales. Es el candidato idóneo para que esta ciudad despunte y crezca en estos tiempos difíciles





