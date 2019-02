Alumnos piden destituir al rector de la UPP; respaldan huelga de hambre

ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 01/02/2019 01:18 p.m.

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) bloquearon la carretera a Ciudad Sahagún, a la altura de la institución, para respaldar al catedrático Manuel Fernando Moreno Vera, quien fue hospitalizado la madrugada de este viernes por un cuadro de deshidratación, después de dos días de huelga de hambre.

Los alumnos exigieron la recontratación del docente, quien afirmó que su protesta se debe a posibles actos de autoritarismo del rector Marco Antonio Flores González, al que cuestionó por el supuesto acarreo de jóvenes para actos políticos. Asimismo, aseguró que cuando inició el ayuno, el martes a las 12:00, desconocía que ya había sido destituido.

Acompañados de padres de familia, alumnado de la UPP increpó al rector, a quien inquirieron por qué no actuó desde el inicio de la huelga, e intentó dialogar con ellos —sumados a la inconformidad— hasta que el ex trabajador tuvo complicaciones médicas.

Demandaron también la salida de elementos de seguridad —sin especificar si se trata de corporaciones municipal o estatal—, ya que acusaron que el primer día ingresaron para posiblemente presionar al profesor.

"No debe haber gente armada en la universidad", replicaron, mientras Flores González los invitaba a una mesa de diálogo en el auditorio de la UPP, a lo cual no accedían porque, insistían, anteriormente le habían expresado deterioro en mobiliario y no hubo mejora, además de que no se comprometía a reincorporar al maestro Moreno Vera.

Cuando hablaba, además, ellos gritaban: "Fuera" y "renuncia".

El titular de la UPP reconoció que él destituyó al huelguista, pero argumentó que lo hizo por faltarle al respeto, siendo él su superior.

La recontratación, no obstante, dijo que compete a "autoridades superiores" a rectoría.

Fernando Moreno tenía 15 años de antigüedad en el plantel. Al iniciar su manifestación relató que el viernes previo, durante una sesión del Consejo Técnico de Educación Superior, planteó un aumento salarial, además de inconformarse porque estudiantes fueran trasladados a eventos políticos.

El micrófono que utilizaba, aseveró, fue silenciado por orden del rector.

