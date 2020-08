Alumnos migran a escuelas públicas por crisis económica en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA.- Tam.- Ante un incremento en la demanda en el nivel de educación básica el Instituto de Infraestructura Física Educativa y la subsecretaría de Educación Básica realizan estudios para atender la demanda en el nuevo ciclo escolar.

La subsecretaría de Planeación de la SET realiza un estudio sobre el aumento de alumnos en las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, luego de que derivado de la crisis económica muchos padres de familia están sacando a sus hijos de colegios particulares y llevando a escuelas públicas.

El estudio contempla observar en qué municipios se está dando esta migración de alumnos de colegios particulares a escuelas públicas, a fin de disponer de más personal docente y construir más aulas.

El director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, Juan Patiño Cruz, comentó que se está a la esperada de conocer el número real en donde crecerá la población escolar en las escuelas públicas y en qué municipios, a fin de determinar el número de aulas que se requerirá construir.

"Nosotros estamos preparados para el momento en que ellos nos indiquen cuál es la necesidad que se puede presentar; está el proceso de inscripción que va a arrojar esa situación", comentó.

Agregó que, el iniciar el ciclo escolar con clases virtuales permitirá planear la construcción de nuevas aulas y demás adecuaciones que se requerirán en los planteles escolares, para el retorno a clases presenciales.

El director del Instituto comentó que el hecho de que el ciclo escolar iniciará en todo el país de manera virtual y con clases a través de las televisoras, ha influido en que los padres de familia opten por no pagar inscripciones y mensualidades en colegios.

"No solo es el hecho de que los padres no tengan recursos públicos, si no que, al ver que las clases no van a ser presenciales, muchos decidieron no pagar en los colegios particulares", dijo.

Escuelas privadas, en riesgo ante el covid-19

Son varias las instituciones educativas privadas las cuales han dado a conocer que tendrán dificultades para sostenerse en el siguiente ciclo debido a la reducción de inscripciones de alumnos.

Magdalena Peraza Guerra, subsecretaria de Educación Básica, mencionó que el estudio que realiza la dependencia es también sobre el requerimiento de maestros para los diversos niveles y grados.

"Necesitamos cuántos niños irán a preescolar, primaria y secundaria, a qué grados a efecto de estar preparados con el personal docente que se requiere", explicó.

Estimó que no habrá dificultad alguna para atender la demanda en las aulas y para ello se habrá de recurrir a todos aquellos maestros que actualmente se desempeñas en áreas administrativas, pero sí son aptos y tienen capacidad para estar