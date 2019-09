Alumnos de primaria en Mérida toman clases en el piso por falta de recursos

Estudiantes de primaria toman clases en el piso por falta de mobiliario, se trata de un grupo de 30 niñas y niños del turno matutino de la escuela "Miguel Hidalgo y Costilla" ubicada al sur de la ciudad de Mérida, en la colonia San Marcos Nocoh.

Debido a la falta de materiales como sillas e incluso pizarrón, una cartulina es utilizada provisionalmente; el aprendizaje de los pequeños se ha visto afectado, ya que asisten a clases solo durante dos horas de 7:00 a 9:00 de la mañana.

"Lo único que queremos es que nos hagan caso porque estamos preocupados, aunque sea el pizarrón con que nos apoyen para empezar. Afecta los horarios de clases, es incómodo para ellos estar en el piso todo el tiempo, solo van dos horas por lo mismo" declaró Rosario Villaseñor madre de familia de uno de los menores.

La dirección de la escuela ha informado a los padres de familia que ya ha entregado escritos a la Secretaria General de Educación de Yucatán, sin embargo, no han tenido una respuesta.

Padres de familia "cierran" escuela por falta de maestros

Otro de los pendientes por resolver es la falta de maestros en algunas escuelas, situación que despertó el enojo de un grupo de madres de familia que tomaron las instalaciones de la escuela primaria "Cristobal Colón" del la comisaría de San Pedro Chacabal del municipio de Motul.

"Desde hace más de dos semanas no tienen maestro y no han tomado clases, nos piden que enviemos a los niños a la escuela y lo hacemos pero no hay maestro ¡Queremos que venga el supervisor y envíen un maestro de base!" expresó María Tec en entrevista.

La falta de docente afecta a un grupo de 18 niñas y niños del cuarto grado escolar, sin embargo, esta no es la primera ocasión que ocurre. "Es la tercera ocasión que tenemos que manifestarnos para que envíen un maestro. En una ocasión hicimos que el supervisor firme un papel donde se compromete a que habría maestro" puntualizó María.

bl