Alumnos de la UADY protestan maquillados por caso de homofobia

MÉRIDA.- Para exigir respeto y tolerancia, así como en solidaridad con su compañero Mario Varguez, quien sufrió abusos por parte del cuerpo de prefectos, este viernes estudiantes de la preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) protestaron maquillados.

Lee también: En el apacible Yucatán, dos parricidios en 72 horas

Mario fue acusado de ser drogadicto por los prefectos, pero su único error fue acercarse a pedirles gotas para la irritación de ojos, causada por maquillaje porque se pintó los ojos.

Me decían que tomé alcohol o drogas, incluso le soplé a la nariz a uno de ellos, yo no había consumido nada, sin embargo, él dijo que había tomado

Para ese momento, su amigo Emiliano Cetz ya se había acercado a ver qué ocurría. Fue entonces cuando fue increpado por las autoridades académicas y llevado a una oficina. “Los hombres no pueden usar maquillaje”, fue la consigna con la que reprendieron a los estudiantes.

“Ya tenían un comportamiento agresivo, no supe qué pasó y me gritaban, me decía cosas que ni al caso, no estaba presente cuando explotó todo por así decirlo, desde que me metieron a las oficinas no querían escuchar nada, no nos dejaban hablar. Todo lo que decíamos nos contestaban con más agresividad”, narró Mario.

Ante esta situación y apoyados por la agrupación Fuerza Violeta, los alumnos se organizaron con el propósito de evitar comportamientos homofóbicos dentro de la escuela.

“Una persona se puede maquillar sin importar su género. Y aunque también el secretario académico dijo que no nos sancionará, no basta con decir a los prefectos esto. La UADY tiene que capacitar a sus empleados con perspectiva de género”, aseveró la representante de Fuerza Violeta, Abril May.

De igual forma, se conformó un nuevo colectivo, Alianza LGBT+, que busca evitar abusos y actos de homofobia.

Cabe mencionar que, como parte de la protesta, la mayoría de las y los jóvenes asistieron maquillados para demostrar a los prefectos que esta es una decisión personal y no una cuestión de género.

“Podríamos decir que no dijeron de la orientación sexual, si eres gay o no, por maquillarte, pero si por la identidad de género, porque no por el hecho de que yo me maquille me gustan los hombres”, comentó Mario.