Alumnas de Cobach en Cd. Juárez denuncian acoso; cesan a tres profesores

"Me tomaba fotos cuando me pedía que me levantara a realizar actividades", acusa una adolescente. Otro alumno detalla la forma en que era hostigado por su maestro de inglés, quien le enviaba fotos íntimas.

Otras estudiantes denuncian que los profesores les pedían quedarse más tiempo del horario de clases, para estarlas viendo, les hacía comentarios de sus cuerpos.

Estas narraciones de hostigamiento forman parte de una serie de acusaciones en contra de profesores de los Colegios de Bachilleres 9 y 19, de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los casos estallaron de manera simultánea en ambos campus, luego de que varios alumnos y exalumnos comenzaron a compartir testimonios en redes sociales del acoso que se registra en esos planteles.

Las denuncias de los estudiantes escalaron en las redes sociales y provocaron la inconformidad de padres de familia, lo que obligó a las autoridades educativas del sistema a abrir investigaciones en contra de los maestros señalados en ambos planteles.

De hecho, según información de las autoridades educativas, dos profesores del plantel número 9 ya fueron dados de baja, informó Eduardo Limón Alonso, coordinador de Bachilleres en la zona norte. Uno daba la clase de matemáticas y otro de física.

En este caso se pudo constatar los hechos como ciertos, se tomó la denuncia, se hizo la investigación y se les comprobó a los maestros que estaban acosando a las jovencitas y se tomó una medida disciplinaria

De acuerdo con la información subida a redes sobre la situación que prevalecía en ambos colegios, uno de los docentes besó a la fuerza a una de las alumnas. Otro pagaba por fotos.

Sobre las denuncias del plantel número 19 El Chamizal, Limón Alonso dijo que están investigando las denuncias desde que aparecieron en las redes sociales, además de que sostienen reuniones con padres de familia.

"No vamos a permitir acciones que vayan en contra de nuestros alumnas y alumnos", aseveró el funcionario educativo.

Cesan a profesor del Cobach 19

Sobre los casos de acoso denunciados por alumnos de Cobach 19, Limón Alonso aseguró que el lunes fue cesado un maestro y otro más está bajo investigación.

"A todo el que se le compruebe será dado de baja", dijo el coordinador de Bachilleres en la zona norte.

Con esta baja suman tres los docentes del sistema que son cesados luego de trascender denuncias de acoso sexual de alumnas y alumnos en la ciudad.

Limón Alonso dijo que las autoridades de Bachilleres están ofreciendo orientación y acompañamiento a los padres de familia de las víctimas en caso de quieran proceder con denuncias penales contra los docentes.

Directora desconocía acoso

A su vez, la dirección del Cobach 19 difundió un comunicado en el que expone que los señalamientos difundidos se están investigando y anuncian la elaboración de un protocolo de seguridad, así como un código de cómo debe dirigirse el personal de la institución a los estudiantes y viceversa.

Por su parte, la directora general del Cobach, Teresa Ortuño Gurza, aseguró desconocer la situación, pero aseguró que todos los casos y todas las denuncias se atenderán e investigarán.

Sin embargo, la funcionaria no informó si, además de dar de baja a los docentes, también interpondrán denuncias penales.

Protestan por violencia contra mujeres

Este martes, estudiantes del Colegio de Bachilleres número 9 se manifestaron en contra del acoso sexual que sufren algunas de sus compañeras y exigieron protección para ellas.

Según una nota de La Verdad, los alumnos de ambos turnos se concentraron en la explanada del edificio con cartulinas donde advertían "nunca vas a tener la comodidad de nuestro silencio otra vez" y "respeta mi exigencia o espera mi resistencia", así como consignas, como "no me enseñas, me acosas" y "yo sí te creo".

Andrea dio voz al pliego petitorio que dirigió la comunidad estudiantil del Cobach 9 a las autoridades del sistema de Bachilleres, en el que piden:

· Aceptar de manera pública que ante las acusaciones no se realizó el procedimiento debido.

· Escuchar cada uno de los testimonios, sin excepción alguna.

· Justicia para las víctimas y cancelar la cédula profesional del docente acosador.

· Conferencias con información sobre acoso.

· Garantizar la seguridad para las víctimas de los maestros, ofrecerles asesoría para que procedan legalmente y sanciones para quien desacredite el problema que viven.

· Personal adecuado y capacitado para orientar a las víctimas.