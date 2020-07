Alondra, Raúl, Dustin... sufrieron covid, hoy son donadores de plasma

Monterrey, Nuevo León (La Silla Rota).- Alondra, Raúl, Dustin y Enrique tienen un común denominador: Todos se contagiaron de coronavirus y estuvieron al borde de la muerte, nunca pensaron en salvar la vida; en agradecimiento, hoy son donadores de plasma.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

En contrapartida, Bernardo Rochín Romero que contrajo el virus, está agradecido con los donadores de plasma que le salvaron la vida: "Es un mal que no le deseo a nadie".

Nuevo León primero en ocupar plasma

Nuevo León fue la primer entidad en utilizar el plasma contra el covid-19 y hoy se han recibido en hospitales privados y públicos 161 donaciones que benefician a 167 personas, dice el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.

"Seguiré donando cuantas veces pueda, ya lo he hecho tres veces y me siento como sin nada, como nuevo, lo único es que salgo con mucha hambre", explica Enrique Simón Zubieta, quien contrajo el virus con dos familiares más en casa, entre ellos su pequeña hija.

" Se que si mi hija necesitara el plasma habría quien lo donara, por eso decidí también donar y ayudar", comenta.

Dustin Mendoza Treviño recuerda lo difícil que la pasaron en su familia con tres contagiados, entre ellos él. "El más crítico fue mi papá y estuvo hospitalizado en terapia intensiva durante 13 días. Fueron días difíciles y no sabíamos qué pasaría".

Añade que vivir este momento crítico le hizo hacer un repaso de lo vivido, de la enfermedad, de lo que están pasando otras gentes y familias. En su autoanálisis concluyó que ayudar es la mejor forma de agradecer y optó por donar plasma.

"Si esto salva vidas, estoy dispuesto a seguir ayudando y donando plasma, si está en mis manos seguiré", recalca.

Raúl Alonso Barrera Sánchez nunca desarrolló fiebre, sólo tos y luego complicaciones respiratorias. "Caminaba cinco metros y me cansaba como si hubiera corrido un maratón".

Al igual que el resto de sus compañeros donantes, sabe que virus está en todas partes y, lamentan que todavía muchas personas no creen y exhorta a tomar los cuidados necesarios.

Alondra Lara Ortiz después de que su papá contrajo el virus, una prueba le resultó positiva mientras su padre estaba hospitalizado. "Adentro en el hospital no sabes si vas a salir. Es una crisis que no se la deseo a nadie. Dije si puedo ayudar lo hago de corazón, alguien lo pudo haber hecho por mí papá", externa.

Bernardo Rochín Romero recuerda que todo empezó con una simple gripa, luego tos y después calentura, fiebre; dos días más adelante siguieron los problemas respiratorios." Ya no podía respirar me sentía muy mal, hablamos a la ambulancia y me llevaron al Hospital Metropolitano. Gracias al personal médico, a todos es una experiencia que no se la deseo a nadie. Gracias por el plasma".

Rochín Romero en un escrito agradece a todo el personal médico, a los donadores de plasma: "Gracias a ustedes, a tu donación de plasma hoy puedo abrazar a mi familia y decirles cuánto los quiero. Gracias porque sin saber mi nombre ni conocerme me han salvado, vivirán siempre en mi corazón".

La doctora Aurora Lee, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea hace un llamado a seguir con la donación no sólo de plasma sino de sangre, porque hoy más que nunca es indispensable salvar vidas en estos momentos de crisis sanitaria.

La ayuda del plasma

Manuel de la O Cavazos, el secretario de Salud estatal ha reconocido el gesto de los donantes a quienes les entrego de un reconocimiento donde les llama superhéroes a ellos y súper heroína a Alondra.

"Los anticuerpos que tiene el plasma, son lo que se encargan de atacar el virus y que los pacientes salgan adelante más fácilmente", cuenta el secretario de Salud.

De cada donante se obtienen 600 mililitros de plasma y se divide en 3 dosis. Al paciente que lo recibe, primero se le transfiere una dosis de 200 mililitros, y 8 horas después, las otras 2 dosis.

"Ayúdenos, apelo a la buena voluntad de los ciudadanos que han vencido al virus para que donen su plasma. No hay riesgo para el donante y pueden salvar muchas vidas; hagamos la diferencia y venzamos juntos al virus", clamó el funcionario.





kach