Alma parodia en TikTok a morosos alimentarios y orienta a mujeres +video

OAXACA.- La iniciativa se llama Tik Tokrizando Derechos, su impulsora es la abogada Alma Bautista, quien a través de parodias que sube a la red social TikTok orienta respecto a la pensión alimenticia y distintos tipos de violencia contra las mujeres.

La idea de parodiar a los deudores morosos alimentarios y sus excusas para no pagar surgió cuando recibió la contestación a la demanda de alimentos para su hija. En ésta el papá acreedor argumentó que "no tenía trabajo" y que quien demandaba era "mala madre".

El video en donde hace mofa de la contestación generó que más de dos mil mujeres comenzaran a seguirla e interactuar al sentirse identificadas con los argumentos repetidamente escuchados.

Entre las interacciones se lee: "El hombre dice que "no lo visto bien" y no me da ni un peso para su ropa porque la pensión alimenticia es de alimentos", "A mi también me aplicaron la de: no trabajo, vivo de lo que me prestan mis amistades", "para alimentos nunca tienen trabajo, pero qué tal para comprarse ropa de marca".

Así como, "Jajaja confirmo así me pasó", "Sí, así nos pasó, parece chiste pero es anécdota", "neta, en mi caso también dijo que tenía epilepsia", "Terminó dándome pensión de 150 pesos a la semana", "asuuuuu, estaba leyendo mi expediente o me espía", fueron parte de los más de 850 comentarios plasmados.

Si bien la parodia era algo gracioso que empezó a viralizarse y llegó a más de 500 mil personas, una vez más evidenció el tamaño de la problemática en donde miles de hombres dejan a su suerte a sus hijas e hijos y ejercen distintos tipos de violencia contra las mujeres sin que las instituciones sancionen.

Alma decidió que las parodias tenían que ir acompañadas de orientación respecto al tema y su conocimiento como abogada con perspectiva de género la hizo dar el siguiente paso. "Comenzaron a escribirme, a preguntarme: abogada, ¿Cómo le hago en esto? ¿Cómo le hago en lo otro?", la mayoría en relación a temas de violencia de género, no sólo de mujeres de Oaxaca sino de distintos estados del país.

Luego los videos se volvieron una manera de informar respecto de los tipos de violencia, así como para desnormalizar y combatir los machismos y micromachismos lanzados contra las madres que demandan pensiones alimenticias.

"Atribuirle toda la carga y toda la responsabilidad la carga de, incluso haber elegido al padre de sus hijos, a las mujeres, lo único que ha provocado invisibilizar la irresponsabilidad de ellos y que ellos no se autocuestionen. No, ustedes no eligieron un mal padre, ellos al dejar de cumplir sus responsabilidades para con sus hijos, han decidido ser los malos padres", es una de sus reflexiones realizadas en la red social.

Alma, al igual que muchas otras madres en Oaxaca enfrentan una batalla legal por la pensión alimenticia en un camino minado de pretexto y artimañas del padre de sus hijos e hijas.

