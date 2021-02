Alma despertó con el agua a la cintura; las fuertes inundaciones en Veracruz

Veracruz, Ver.- Convaleciente de una operación del apéndice, Alma Jiménez dormía a profundidad cuando sintió húmeda su cama. Despertó, su casa estaba inundada, el agua seguía subiendo, no podía correr ni caminar rápido, sólo pensó en despertar a su hijo de 10 años, le ordenó que fuera a la casa de sus vecinos a resguardarse en la planta alta.

Ella rezó, se encomendó a Dios y a todos los santos que le vinieron a la memoria, parece que alguna deidad la escuchó porque en minutos llegó la ayuda, el pequeño había avisado que su madre estaba casi inmovilizada y la pusieron a salvo entre los colonos.

La mujer es una de las más de 150 mil personas afectadas en el estado de Veracruz a causa del paso del Frente Frío Número 6, que dejó intensas lluvias en la sierra de Oaxaca y Puebla que han provocado el desbordamiento de arroyos, ríos y canales, del lado veracruzano.

Ella vive en la colonia Progreso, cerca del Fraccionamiento Villas de San Clemente, en el municipio de Álamo Temapache, en el norte de la entidad veracruzana, cerca de Tampico, Tamaulipas.

Las otras víctimas de las lluvias: decenas de animales muertos en Veracruz

Ahí, en su hogar, sale adelante solo con su hijo, que estudia la primaria, sin embargo, tenía días de no poder acudir a su trabajo debido a que estaba convaleciente por la operación.

Para su desgracia, el domingo 21 de agosto de este 2018, el río Pantepec llegó con un golpe de agua que arrasó todo lo que encontraba a su paso.

Al igual que sus vecinos, apenas les dio tiempo de salvar sus vidas, perdieron todo, desde sus enceres domésticos, documentos personales y hasta la comida que tenían en la despensa del mes.

“Estaba acostada, de repente sentí el agua, lo único que pensé es que mi hijo se salvara, le dije que fuera con los vecinos que tienen dos pisos, nosotros sólo tenemos uno, él no quería, pero lo regañé para que se pusiera a salvo, pero no me dejó, pidió ayuda para que vinieran por mí”, relató la mujer en una entrevista telefónica.

Las autoridades del estado de Veracruz y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), calculan que la parte más alta de Álamo quedó cubierta por 60 centímetros, pero en zonas bajas, como en donde habita Alma, llegó hasta los más de dos metros.

Suma a tres el número de víctimas por lluvias en Veracruz

Ahí, reportan la muerte de una persona, y cerca de 7 mil familias damnificadas que están en albergues, alimentadas por personal del Ejército Mexicano.

Alma pidió ayuda porque perdió todo, desde sus muebles, su refrigerador, su ropa, su televisión, “se fue todo lo que tenía en la vida y no sé cómo podré salir de nuevo adelante”.

