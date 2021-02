Alistan repatriación de salvadoreños que murieron en Río Bravo

La travesía para Óscar Alberto Martínez, Tania Ávalos y su pequeña hija Valeria inició el pasado 3 de abril cuando salieron de El Salvador rumbo a Estados Unidos, en busca de un mejor futuro para ellos.

Puedes leer: La razón que llevó a Óscar y su hija Valeria a cruzar el Río Bravo

La familia salvadoreña estuvo desde esa fecha hasta hace unos días en un albergue de Tapachula, Chiapas, en espera de recibir asilo en Estados Unidos, pero ante la desesperación tomaron camino hacia el norte y el domingo 23 de junio decidieron cruzar el río Bravo.

El Instituto del Migrante de Tamaulipas informó que Óscar, Tania y su hija, así como un amigo llamado Milton de Jesús de 19 años, llegaron el domingo por la mañana a Matamoros donde les informaron que a partir del lunes podían iniciar su trámite de asilo en Estados Unidos, pero no quisieron esperar y decidieron atravesar el río.

De acuerdo con el acta de solicitud de entrega de cadáveres, a la que tuvo acceso el equipo de Ciro Gómez Leyva, revela que Tania de 21 años, declaró ante el Ministerio Público que decidieron cruzar el río a la altura de Puente Nuevo, alrededor de las dos de la tarde del domingo después de ir a comer.

“Mi esposo Óscar iba por delante cargando a la niña, yo iba detrás de ellos a una distancia como de un metro sobre los hombros de Milton cargando una bolsa café colgada y unos papeles personales en una bolsa”.

La esposa de la víctima contó que ya estaban por llegar a territorio estadounidense, pero ella y Milton decidieron regresar a la orilla al ver agotado a su marido.

“Oscar traía a mi bebé en la espalda bajo su camisa, ya estábamos por llegar, pero él ya iba cansado porque el aire lo movía o hacía olas, y al ver que mi esposo estaba fatigado y tratando de nadar, me bajé de la espalda de Milton, me regresé como pude a la orilla del río, pero del lado mexicano, me alcanzó Milton también fatigado”, relató.

“Cuando volteo a ver a mi esposo y la bebé, aún los alcanzo a ver, pero ya casi no duraron mucho y se hundieron casi del lado americano.”

Tania narró que pidieron ayuda, por lo que minutos más tarde llegaron bomberos y personal de Protección Civil, quienes trasladaron a la viada a la casa del migrante en Matamoros, donde el pasado lunes recibió la noticia de la muerte de su esposo y la niña.

Antes de emprender el viaje al sueño americano, Óscar trabajaba en una pizzería y Tania había renunciado como cajera en un restaurante de comida china para poder cuidar a la pequeña Valeria.

Esta mañana entrevista con Ciro Gómez Leyva, el delegado regional del Instituto del Migrante en Tamaulipas, Enrique Maciel, informó que se acordó con el cónsul de El Salvador en México, que la entrega de los cuerpos se realizará este día, por lo que se espera que en las próximas horas lleguen a su país de origen.

“Los cuerpos de Óscar y Valeria llegarán a Matamoros, a una funeraria, luego serán trasladados a Nuevo León y después vía área a El Salvador”, dijo Maciel.

En tanto, Tania y Milton se encuentran en el albergue Casa del migrante San Juan Diego San Francisco, de la diócesis de Matamoros y comentó que están en contacto permanente con la cancillería para agilizar el traslado de los cuerpos.

REPATRIACIÓN COSTOSA

Tras la trágica noticia de la muerte de Óscar y Valeria, a través de redes sociales familiares de las víctimas pidieron apoyo para la repatriación de los restos, sin embargo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su gobierno cubrirá los gastos.

De siete mil a ocho mil dólares cuesta la repatriación de los cuerpos del padre y su pequeña hija de nacionalidad salvadoreña, quienes murieron este fin de semana ahogados en el río Bravo al intentar cruzar a los Estados Unidos.



Algún día terminaremos de construir un país donde no pasen estas cosas.



Algún día terminaremos de construir un país donde migrar sea una opción y no una obligación.



Mientras tanto, haremos lo más que podamos.



Dios nos ayude. https://t.co/SqjD8WsrM7 — Nayib Bukele (@nayibbukele) 25 de junio de 2019

México es el segundo país donde más se repatrian restos de salvadoreños. Estados Unidos ocupa el primer lugar y en tercer sitio se ubica Guatemala, mientras que la lista se completa con Honduras, Belice, Canadá, Cuba, Italia y España, principalmente.

Por consulados el mayor número de repatriaciones se origina en la ciudad de Los Ángeles, luego Washington y en tercer lugar Monterrey.



De acuerdo con datos de la cancillería salvadoreña entre marzo y diciembre de 2018, los familiares de mil 248 personas fallecidas en el extranjero solicitaron apoyo oficial para la repatriación de sus parientes muertos.

El apoyo de la cancillería salvadoreña puede ser en trámites y parcial o total en el rubro económico, para lo cual se aplica el estado de vulnerabilidad que se detecte en el caso.

Según registros de la cancillería de El Salvador la repatriación más larga fue la de un joven de 27 años que murió en el desierto estadounidense, tardo 7 años y 10 meses, su cuerpo fue encontrado en julio de 2009 y fue hasta mayo de 2017, cuando por fin sus restos fueron repatriados.





Con información de Radio Fórmula y Notimex

kach