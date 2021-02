Alista Chihuahua 18 órdenes de extradición contra cercanos de Duarte

CHIHUAHUA- Jorge Alberto Espinoza Cortés, consejero jurídico del Gobierno de Chihuahua, anunció que se preparan alrededor de 18 órdenes de aprehensión con fines de extradición para personas cercanas al exgobernador César Duarte Jáquez.

Entre estos funcionarios se incluyen familiares, políticos y empresarios que están relacionados con los actos de corrupción de la pasada administración.

El funcionario precisó que para no afectar el proceso penal, los nombres de estas personas se mantienen en reserva.

No obstante, se confirmó que Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador, se encuentra con carácter de prófuga de la justicia y ya se preparan los procesos necesarios para que enfrente la justicia de Chihuahua.

Espinoza Cortés informó que el proceso de extradición del exgobernador podría concretarse en noviembre, por lo que prevén que César Duarte llegaría al estado en diciembre.

Duarte Jáquez tiene 21 órdenes de aprehensión en su contra, giradas por jueces de lo penal, por delitos de peculado agravado, informó la Fiscalía General de Chihuahua. Esa dependencia lo acusa de peculado, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y defraudación por más de mil millones de pesos.

Además, 32 exempleados de gobierno y empresarios, han sido detenidos y acusados por este delito.

ESPOSA PRÓFUGA

Dijo además que Bertha Gómez Fong actualmente es prófuga de la justicia de Chihuahua, ya que es requerida por las autoridades mexicanas para que atienda una serie de investigaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito, por lo cual se le otorgó el estatus de prófuga.

Es un estatus de prófuga de la justicia en Chihuahua y también se están haciendo todas las diligencias necesarias para poder también presentarla ante los tribunales del estado

Jorge Espinoza declaró que en la Operación Justicia para Chihuahua se investiga a los personajes, ex funcionarios, empresarios y diferentes sectores que en coordinación con el ex gobernador, quien se encuentra actualmente detenido en Florida, lograron una seria de desvíos millonarios del erario estatal.

Indicó que este operativo será de forma permanente en la entidad, y se siguen avanzando cada uno de los casos, así como en los Estados Unidos, donde han requerido más de 49 propiedades de Nuevo México y esperan sumar más propiedades que se buscarán en el estado de Florida, donde radicaba actualmente.

Respecto si los hijos del ex priista tienen un señalamiento directo, ya que habían tramitado amparo, Espinoza puntualizó que las investigaciones continúan.

"El círculo cercano del exgobernador está siendo investigado, ellos han promovido amparos que les denominamos amparos buscadores para ver si existe alguna orden de detención o de captura y son amparos que les han sido negados por la justicia federal, pero todas las investigaciones continúan, estamos hablando de un estatus de investigación, en donde no sólo el círculo cercano familiar si no político, de ex funcionarios y empresarios, se prestaron a los millonarios desvíos".