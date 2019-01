Alianzas políticas de QRoo: izquierda y derecha se juntan por espacios en el Congreso

ALEJANDRA GALICIA/ CORRESPONSAL 28/01/2019 07:29 p.m.

CANCÚN, Q.ROO.- Los partidos políticos de Quintana Roo formaron alianzas para ocupar espacios en la conformación de la XVI Legislatura que iniciará funciones en septiembre de este año.

Para conseguir el apoyo ciudadano, se integraron seis partidos políticos en dos alianzas. En este proceso electoral partidos de izquierda y derecha se unieron para arrancar el período de precampañas, trabajan juntos aunque en elecciones de 2018 se consideraron adversarios políticos y en otros casos diferentes actores políticos externaron que repetir alianzas no sería una estrategia eficiente para los partidos.

La autoridad electoral destinó 129 millones 225 mil 177 pesos para el desarrollo del proceso electoral, mientras que en materia de prerrogativas los partidos políticos, incluyendo a los candidatos independientes tendrán un presupuesto de 97 millones 718 mil 170 pesos de financiamiento para el desarrollo de campaña u otras actividades relacionadas a la contienda electoral.

Una de las alianzas que se integró en el estado fue la de "Juntos Haremos Historia por Quintana Roo", conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En la distribución de candidaturas Morena tiene 50% de los puestos, mientras que el PVEM y PT el 25% de las candidaturas electorales.

A Morena le corresponde postular candidatos en el Distrito 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 14, mientras que al PT los distritos 2, 13 y 15 y al PVEM sólo los distritos 4 y 8.



Para el dirigente del PVEM en Quintana Roo, José de la Peña Ruiz de Chávez, la decisión de formar alianza con Morena se determinó a nivel nacional y aunque reconoce que sus agendas políticas son diferentes por ser un partido de derecha, existen similitudes en temas sociales, además de que en la Cámara de Diputados el Partido Verde ha presentado iniciativas de manera conjunta con Morena.

"El Partido Verde tiene vida propia, nunca fuimos apéndices de nadie, tenemos un capital político consolidado que es evidente para todos, es un factor importante para construir alianzas. ¿A que le apostamos? A generar alianzas estratégicas, y que las iniciativas que nosotros tenemos, las que se están manejando a nivel nacional, sean una realidad en Quintana Roo", dijo de la Peña Ruiz de Chávez.

El dirigente sostuvo que la elección local que busca renovar a integrantes del Congreso de Quintana Roo es diferente a las votaciones anteriores donde Morena tuvo un fuerte movimiento de apoyo y llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, ya que en estas elecciones debe integrarse una agenda que atienda necesidades de la ciudadanía para generar confianza en los votantes.

Siempre hay que buscar un punto medio, nosotros estábamos buscando cuatro distritos que estuviéramos encabezando como partido, no se dieron las cosas. Pero bueno con los dos candidatos que estaremos postulando que aún no se ha definido hacer un buen trabajo. Al final de cuentas en una coalición los 15 diputados si llegaran a darse todos, trabajarían en un mismo sentido", dijo De la Peña.

La segunda alianza política está integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Encuentro Social (PES), denominada "Orden y Desarrollo por Quintana Roo".



El ex presidente del PAN en Benito Juárez, Eduardo Pacho Gallegos, desde las elecciones pasadas en 2018 sostuvo que la alianza con el "Sol Azteca", no funcionó, por lo que no era buena opción integrarse nuevamente en equipo con el partido de izquierda.

En la elección de 2018, el PAN formó alianza con el PRD, y designaron que el "Sol Azteca" seleccionaría al candidato para la presidencia municipal en Cancún. Para la candidatura fue designado José Luis Toledo Medina, ex integrante del PRI, y personaje político que fue impugnado por las autoridades electorales por no cumplir con requisitos de residencia y vecindad.





Por lo que la alianza no logró hacer campaña en el municipio de Benito Juárez, tampoco avanzar con el candidato seleccionado y perdieron los tiempos dentro de la agenda electoral intentando que el candidato se integrara al proceso combatiendo las impugnaciones electorales.

Siempre lo he dicho, y lo volveré a repetir, considero que ya no tendríamos que seguir funcionando como alianza, tendríamos que ir solos como Acción Nacional, tenemos las bases, los fundamentos y la fuerza. Al final del día, no somos parte de las decisiones de cómo quedan las alianzas, nosotros nos manifestamos en la mesa de la comisión permanente y con los consejeros", dijo Pacho Gallegos.

Para el ex dirigente del PAN en Cancún y actual candidato del Distrito 5 en Quintana Roo, los directivos nacionales del partido determinaron formar alianza con el PRD con la justificación de que ha funcionado eficientemente en varias partes del país.



Dijo que uno de los retos para todos los partidos políticos del estado será hacer campañas ciudadanas para que la población conozca las funciones de los diputados y apoyen las propuestas políticas, mismas que promoverán en la XVI Legislatura de Quintana Roo.

Los partidos que no se integraron en alianzas políticas y competirán en el proceso electoral local ordinario 2018-2019 de manera independiente son el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.

Las elecciones serán el 2 de julio de 2019 y servirán para renovar y seleccionar nuevos integrantes del Congreso de Quintana Roo. Los candidatos que ganen la elección asumirán el cargo como legisladores e iniciarán funciones en septiembre.