Alianza Morena-PT-PVEM, fuera del pacto por integridad electoral de Tamaulipas

CD. VICTORIA.- Los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo acordaron no suscribir el acuerdo por la integridad electoral del Proceso Electoral 2021-2022 ya que los organismos electorales al no sancionar una serie de irregularidades como el Informe de Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y actos anticipados de campaña del candidato César Augusto Verastegui Ostos.

Ernesto Palacios Cordero, delegado del Comité Nacional de Morena y Manuel Muñoz Cano, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, coincidieron en señalar que pese a los elementos de prueba de las irregularidades con los cuales ha actuado el Gobierno del Estado y el Partido Acción Nacional ni el Instituto Electoral de Tamaulipas, ni el Instituto Nacional Electoral han impuesto sanciones.

Ambos organismos resuelven las quejas como infundadas e inexistentes los agravios, indicaron.

Morena, PT y Verde integrantes de la alianza "Juntos Hacemos Historia" tomaron un acuerdo de no firmar el acuerdo por la integridad electoral del proceso electoral 2021-2022 ante un proceso a todas luces parcial y se requiere que la autoridad electoral actúe con apego a la ley y no con complicidad y tolerancia.

Ernesto Palacios de Morena sostuvo que no se puede avalar un pacto de contubernio entre Lorenzo Cordova, presidente del INE y el gobernador Francisco García Cabeza . Es un pacto de complicidad que Morena no va a avalar.

Sostuvo que tras el acuerdo hay una violación flagrante por parte de el Gobierno de Tamaulipas que se ha dedicado hacer un proselitismo descarado sin freno alguno de la autoridad electoral. Y añadió que García Cabeza de Vaca ha violentado la ley haciendo proselitismo con la burocracia estatal.

Añadió que en el actual proceso electoral ya han sido presentadas 40 quejas y denuncias que no han tenido respuestas de las autoridades electorales. Es insólito que más de 40 quejas no tengan respuesta.

Por su parte, Manuel Muñoz Cano, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, mencionó que no es posible que pese a los evidentes actos anticipados de campaña por parte del candidato panista estos no son frenados, no son sancionados, por lo cual no se puede ser parte de algo con lo cual no se esta de acuerdo.

Hizo hincapié que en ese sentido han sido presentadas una serie de quejas y denuncias aportando elementos de prueba; sin embargo, la autoridad electoral no ve los actos anticipados de campaña del candidato panista, puntualizó.

Es por ello que no se habrá de avalar de ninguna manera el acuerdo por la integridad electoral que es solo un pacto de complicidad entre Lorenzo Córdova y Francisco García Cabeza de Vaca, por lo cual se continuará con las denuncias.

Reiteró que por parte del Verde, Morena y PT habrá una actitud de respeto a la ley y es por ello que no hay necesidad de firmar nada cuando el Gobierno, los órganos electorales y partidos cumplen con la ley.

