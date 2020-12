Alianza Federalista a Sheinbaum: CDMX, en "ficción epidemiológica"

Los gobernadores aglutinados en la Alianza Federalista respondieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México sobre el presunto uso "político-electoral" sobre la distribución de la vacuna y calificaron de evidente que pretende desviar la atención no solo acerca de la urgencia de la coordinación, almacenamiento y logística que se requiere para que todos los mexicanos puedan contar con la vacuna, sino de la manera en que en la Ciudad de México se simula el semáforo de riesgo covid y cómo se mantiene a capital en una "ficción epidemiológica".

En un comunicado, el bloque aliancista indicó que desde que se declaró la emergencia, los gobernadores de las 10 entidades "hemos asumido nuestra responsabilidad sin mezquindad, sesgos ideológicos o políticos".

"Nuestro único interés es que los mexicanos de todas las entidades tengan acceso a la vacuna de manera oportuna, con transparencia y en coordinación con el Gobierno Federal y

hoy más que nunca los tres órdenes de gobierno debemos trabajar en conjunto por la salud y la economía de todas las familias mexicanas".

QUÉ DIJO SHEINBAUM

A pregunta expresa sobre el llamado de los gobernadores al gobierno federal para que ellos puedan comprar la vacuna contra la covid-19, la jefa de gobierno de la capital calificó de "increíble" que quieran hacer del tema de la covid un asunto electoral.

"Me parece que es muy poco ético debido a que covid ha provocado tantos problemas y tanto sufrimiento en el país, y que lo hagan un tema electoral... la vacuna en el país se ha tratado como mucha otras áreas del covid, con una responsabilidad y ética muy amplia no sólo desde el Presidente de la República sino la cancillería para tener la relación con los distintos países, no con las empresas sino con los países para poder traer la vacuna a México y la Secretaría de Salud del Gobierno de México con el doctor Alcocer y el doctor Gatell que están desarrollando de manera transparente y basándose en el conocimiento científico el plan nacional de vacunación de todo el país", dijo en su conferencia.

Después, dijo que no se preocupen los habitantes de estos estados porque "claro que les va a llegar la vacuna como en la ciudad de México donde será aplicada con ciertos criterios, primero serán los trabajadores de la salud y después los distintos grupos vulnerables, están haciendo un uso electoral de la vacuna y no es correcto".

GOBERNADORES PIDEN EQUIDAD EN VACUNA Y AMLO DICE NO A POLITIQUERÍA

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que es más confiable que el gobierno federal se encargue de la distribución de la vacuna contra la covid-19, en lugar de dejarla en manos de politiqueros o gente irresponsable.

En conferencia mañanera desde Bavispe, Sonora, López Obrador indicó que garantiza las vacunas contra la covid-19 están aseguradas para todos los mexicanos del país.

El mandatario mexicano señaló que los habitantes de todos los estados de los gobernadores opositores pueden estar seguros que tendrán acceso a la vacuna.

"No vamos a actuar de manera facciosa, ni como jefes de grupos de facción, de partido, tenemos que actuar como jefes de Estado, estoy seguro que la gente tiene más confianza que nosotros manejemos la aplicación de vacunas, porque siempre hemos actuado con equidad y justicia, a que esté la vacuna en mano de politiqueros, de gente irresponsable", lanzó.

La vacuna no se puede usar con propósitos electorales, por lo mismo no queremos opinar, actuaremos de manera responsable, no le faltará a ninguna persona de México la vacuna, dijo.

Comentó que en la medida que tengamos la vacuna, será para todos, universal y gratuita.

No vamos a actuar de manera facciosa ni como jefes de grupo o partido, la gente tiene más confianza en que nosotros manejemos la aplicación de la vacuna y no en manos de politiqueros, de gente irresponsable, agregó.

LA OPINIÓN DE SHEINBAUM





Conferencia de CDMX del jueves 17 de diciembre. Pregunta: Quisiera preguntarle su opinión sobre este tema de este grupo de gobernadores que se hace llamar la Alianza Federalista que ahora están exigiendo al gobierno federal que ellos puedan comprar la vacuna contra la covid-19 ¿Qué opinión le merece?, el presidente ya fue tajante en su respuesta.

Respuesta de Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX: "Es increíble que quieran hacer del tema del covid un asunto electoral, me parece que es muy poco ético debido a que el covid ha provocado tantos problemas y tanto sufrimiento en el país, y que lo hagan un tema electoral... la vacuna en el país se ha tratado como mucha otras áreas del covid, con una responsabilidad y ética muy amplia no sólo desde el Presidente de la República sino la cancillería para tener la relación con los distintos países, no con las empresas sino con los países para poder traer la vacuna a México y la Secretaría de Salud del Gobierno de México con el doctor Alcocer y el doctor Gatell que están desarrollando de manera transparente y basándose en el conocimiento científico el plan nacional de vacunación de todo el país, entonces que no se preocupen los habitantes de estos estados porque claro que les va a llegar la vacuna como en la ciudad de México donde será aplicada con ciertos criterios, primero serán los trabajadores de la salud y después los distintos grupos vulnerables, están haciendo un uso electoral de la vacuna y no es correcto".

ALIANZA FEDERALISTA PIDE NO DISCRIMINAR A SUS ESTADOS EN TEMA DE LA VACUNA COVID





Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador no "discriminarlos" en la distribución y aplicación de la vacuna contra la covid-19.

También lee: Alianza Federalista llama al diálogo a dos años del gobierno de AMLO

Pidieron que la distribución de la vacuna se realice en forma equitativa, responsable y sin manipulación, ni con "fines electorales", por lo cual insistieron en que no se debe aprovechar la angustia y preocupación de la gente frente a la pandemia.

Los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas sostuvieron una reunión en la que acordaron enviar al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta para solicitar información sobre la forma en que se llevará a cabo el proceso de vacunación en el país.

Rueda de prensa posterior a la reunión de los gobernadores miembros de la #AlianzaFederalista, en donde se trató el tema de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 https://t.co/s0D5JXSTxv — Alianza Federalista (@AFederalista) December 16, 2020

Los gobernadores expresaron su disposición de colaborar y pidieron al presidente "dejarse ayudar", al tiempo que le demandaron transparencia en la distribución de las vacunas, por lo que solicitaron una reunión con el Consejo Nacional de Salud.

En la carta, dada a conocer por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se señala:

"Hay vidas humanas en riesgo. Nos debemos unir en el propósito de salvarlas. No se vale sacar tajada de la angustia y la desesperación de las personas".

Y añade: "no aceptamos que las personas de nuestros estados tengan que esperar más de 18 meses para ser vacunados. Por tanto, urgimos a concertar una estrategia nacional eficaz, incluyente y cooperativa".

Es por ello que proponen al gobierno de la República la elaboración de un cronograma, el cual contemple las fases por población objetivo de aplicación, los criterios de distribución y reparto, los protocolos para la conservación en frío, las medidas para prevenir la especulación, captura o uso clientelar o electoral de la vacuna, así como las formas y modalidades de participación de los gobiernos locales y el sector privado.

Así, insistieron en que el Consejo Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones, decida -con transparencia y objetividad- cómo y cuándo llegará la vacuna a cada mexicano.

Es inaceptable que las personas de nuestros estados tengan que esperar 18 meses para la vacuna. Exhortamos al @GobiernoMx coordinar un plan estratégico eficaz e incluyente. #PorUnMexicoVacunado pic.twitter.com/2w2kBudqt0 — Alianza Federalista (@AFederalista) December 16, 2020

En el documento, los gobernadores Martín Orozco de Aguascalientes; Javier Corral de Chihuahua; Miguel Riquelme Solís de Coahuila; José Ignacio Peralta de Colima; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato; Enrique Alfaro de Jalisco; Silvano Aureoles de Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, reiteran:

La vacuna es un tema que no admite descalificaciones y, mucho menos, el vano y simplista recurso a la "politiquería" con el que usted responde a la genuina preocupación social. Nadie pretende politizar la enfermedad y mucho menos su cura. A ninguno de nosotros esta pandemia cayó como anillo al dedo para afianzar un proyecto político personal o partidista

Queremos saber qué nos toca hacer y cómo vamos a involucrar a la sociedad para que haga su parte. Queremos transparencia, información y reglas claras. La inmunización es un reto sin precedentes. Hay vidas humanas en riesgo. Nos debemos unir en el propósito de salvarlas. No se vale sacar tajada de la angustia y la desesperación de las personas

LLAMAN A EVITAR REUNIONES DE FIN DE AÑO

En el evento de informó que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro no asistió por causas de fuerza mayor.

Los mandatarios estatales exhortaron a evitar las reuniones sociales durante el fin de año, pues es en estas que se registra el mayor índice de contagios de covid-19.

En sus respectivas entidades los gobernadores habrán de instalar comisiones para planear, programar, organizar y realizar la vacunación en apoyo a las acciones que emprenda el Gobierno Federal.

QUERÍAN COMPRAR SUS VACUNAS

En días pasados, Cabeza de Vaca dijo que los mandatarios de la Alianza Federalista analizaban comprar directamente sus vacunas contra la covid para sus estados.

Sobre el tema, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, indicó que las entidades no podrían comprar sus vacunas y tendrían que sujetarse al plan de vacunación nacional.

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

El mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco, reviró "no nos gusta que Gatell nos diga que los estados no podemos comprar vacunas".

Afirmó que la Alianza Federalista quería extender la mano al gobierno en la compra de vacunas logística y aplicación, pues de otra forma, irían por la libre.

En Jalisco fue el secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, quien señaló que aunque en el presupuesto estatal 2021 no se incluyeron recursos para una posible compra de vacunas, se tenía la posibilidad de hacer ajustes para disponer de fondos en caso de ser necesario.

CRITICAN SEGURIDAD

Los integrantes de la Alianza Federalista externaron su preocupación por el incremento de los muertos por homicidios dolosos los cuales suman ya más de 64 mil en los dos últimos años, los hechos de violencia e inseguridad van en aumento.

Señalaron que no existe una cabeza visible en el Gobierno Federal para con quien coordinarse en materia de seguridad.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, insistió en la urgencia de celebrar una reunión con la secretaria Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pues ya no existe coordinación con la Federación en materia de seguridad y los Comités de Paz y Seguridad se encuentran agotados no dando resultados.