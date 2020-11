Alianza contra Morena en BC: Bonilla llama "montoneros" a oposición

TIJUANA.- Luego de conocerse la firma de la carta de intención de una alianza electoral por las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Encuentro Social (PES) y el Partido de Baja California (PBC), el gobernador Jaime Bonilla arremetió contra la oposición, a la que calificó de "montoneros".

El mandatario dedicó varios minutos de su transmisión matutina a descalificar a las agrupaciones políticas de oposición, por su intención de competir en bloque en las elecciones del próximo año en la entidad, donde se renovará la gubernatura.

Nos comprueban lo que siempre hemos dicho nosotros, todos son lo mismo, todos quieren lo mismo, estar en la nómina, trabajar, robar, ustedes ya conocen al PAN. Son partidos que luego pierden el registro y luego lo recuperan, son chambistas, son agencias de trabajo, pero no traen un proyecto político

Bonilla Valdez hizo énfasis en lo que significaría que el PRI y el PAN vayan juntos, luego de varios años de luchar cara a cara por el poder en la entidad.

¿Qué pasó con esos panistas de la sotana blanca que siempre criticaron al PRI? ¿Y con esos priistas que siempre decían que los panistas eran unos bandidos? Ahora se tapan con la misma cobija

El mandatario estatal abundó que "Morena es el único partido diferente, están juntando piedras, (unos) sirven para golpear a los partidos grandes, pero todos han ido de menos a menos... no me sorprendería que más de uno, en esa alianza, pierda el registro, por no tener representación popular".

Cuestionado sobre si con esta "alianza", Jorge Hank podría "tumbar" a Morena, Bonilla Valdez expresó que "ya sabemos que el poder del dinero alcanza muchas cosas, pero hay cosas que no, hay cosas que la dignidad, con el dinero no la compras... sí creo que esté desesperado el PAN, estamos hablando de los dirigentes, porque la militancia del PAN no va a votar por Hank, la gente se va a dar cuenta y va a salir a votar más por Morena, inclusive mucha militancia del PAN y PRI, que no están de acuerdo con esta perversa coalición, van a decir vamos por Morena".

En otro tema, el gobernador de Baja California, también se refirió a la recién aprobada iniciativa por el Congreso del Estado, en donde se le da facultades de elegir a los suplentes de los presidentes municipales que soliciten licencia. No ocultó que llevaba dedicatoria a Arturo González.