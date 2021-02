"Alianza con el Verde sería corrupción y retroceso": Morena Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Una posible alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) significaría un retroceso y, sobre todo, el regreso de la corrupción, advirtieron hoy militantes, simpatizantes y coordinadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de varias regiones de Chiapas.

Durante una protesta pacífica a las afueras del Comité Estatal morenista situado en esta ciudad capital, refirieron que el Verde "destruyó" la entidad chiapaneca en manos de personajes como el ex gobernador y actual senador Manuel Velasco Coello o su homólogo Eduardo Ramírez Aguilar.

De paso, le reprocharon al delegado de Morena en el estado, Ciro Sales, su falta de compromiso y su estrecho vínculo con dichos políticos, "ha guardado silencio, traicionó los estatutos y ni siquiera lo hemos visto, está dormido, alejado de todo... no nos representa, ¡fuera!", argumentó Harim Azael González González, integrante del Grupo Tapachula, secundado por otros compañeros.

En un documento dirigido a Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, insistió en que la alianza con los verdes-ecologistas los llevaría a la derrota en las próximas elecciones de junio de 2021, cuando en Chiapas se renovarán los 124 ayuntamientos y las 40 curules del Congreso local, "tenemos que defender la Cuarta Transformación, y sobre todo la correcta visión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador".

SELECCIÓN DEMOCRÁTICA

González González se pronunció por que los cargos a elección popular a renovarse sean seleccionados a través de procesos democráticos de consulta a las bases, desarrollado bajo los valores de limpieza, transparencia y honestidad, para evitar la imposición de la cúpula.

"Rechazamos, pues, el oportunismo, la injerencia y cualquier imposición de grupos de poder a nivel municipal, en el estado y federal; porque las bases, lo dejamos en claro, no aceptaremos la alianza con el Verde, por sus antecedentes de corrupción, saqueo, intervención de cacicazgos...", argumentó.

Entre otras cuestiones como la inclusión de jóvenes, aclaró que no permitirán el método de encuesta para la elección de candidatos o candidatas, por lo que lo más viable —dijo— es la participación directa de la militancia y de los simpatizantes, entre otros, es decir que quien sean electos respondan a los principios fundamentales de Morena: no robar, no mentir y no traicionar.

Al término de la lectura del documento, los presentes levantaron el puño derecho y, al unísono, exigieron la salida de Ciro Sales. Además, prometieron que, en breve, viajarán a la Ciudad de México para buscar el respaldo directo de Mario Delgado, pues están a punto de perder la fuerza que en la actualidad tiene la 4T.