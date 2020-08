Alia y Esteban tienen leucemia y su trasplante tendrá que esperar

MÉRIDA.- Desde los 11 años, Alia Isabel fue diagnosticada con leucemia mieloblástica y para salvar su vida debe someterse a un trasplante de médula ósea. Pero por la emergencia sanitaria de la pandemia por covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ha podido realizar el procedimiento.

También lee: Ordenan Ley Seca y toque de queda en Yucatán por aumento de contagios

"Ya me hice el examen de histocompatibilidad y seré la donadora. El Seguro Social me dijo que por cuestiones de contingencia no hay trasplantes, por ser de Yucatán me corresponde el hospital la Raza, en la Ciudad de México, pero como está lleno por ser área covid, tendrá que ser en (un hospital) particular", relata su madre Alia Isabel Pérez Mena.

La primera ocasión que Alia fue candidata a un trasplante de médula ósea fue hace dos meses, pues se encontraba en remisión. "Estaba en esas condiciones, pero me dijeron que no se podía por la pandemia", asegura su madre.

Alia no puede esperar más tiempo para la cirugía y los médicos calculan que a mediados de agosto se encontraría nuevamente en condiciones para ser operada. Debido a la urgencia, la familia encontró un lugar para que sea intervenida en el Hospital Universitario de Nuevo León, pero el costo alcanza el millón y medio de pesos.

Es por ello que en medio de la pandemia, la familia organiza rifas y dinámicas para juntar dinero para el trasplante.

Otros obstáculos que ha enfrentado es el desabasto de medicamentos. Incluso, en marzo tuvieron que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para obligar al Seguro Social a dotarla de los medicamentos para completar uno de sus ciclos de quimioterapia.

Pero el caso de Alia no es el único caso de un menor en Yucatán que ve truncada su recuperación a causa de la pandemia y de la falta de opciones para que se atiendan casos de emergencia no relacionadas con el coronavirus.

Esteban tiene 5 años de edad y desde hace tres fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo b de alto riesgo. La enfermedad ha avanzado tanto que las quimioterapias ya no hacen efecto.

El pequeño necesita un nuevo protocolo para entrar en remisión y ser candidato a un trasplante de médula ósea. De nuevo, aunque podría ser tratado en el hospital la Raza, el IMSS argumentó que todo está detenido por la crisis sanitaria.

"La semana pasada salieron sus resultados y salió activa la enfermedad. Con este resultado requiere el trasplante y nos comentó el médico que lo más seguro es que no se pueda, porque los niños del IMSS Yucatán tienen que ir al hospital la Raza, en la CDMX, donde son tratados para todo lo referente al trasplante, pero por la contingencia no hay este apoyo", explica la madre del menor, Mariana Alejandra Silveira Martínez.

Al igual que con Alia, la familia de Esteban no tuvo más opciones que acudir a una clínica privada. La esperanza regresó a sus vidas, pero surgió otro obstáculo: el costo del nuevo protocolo y el trasplante de médula supera los 800 mil pesos.

Nosotros fuimos con un especialista particular y nos dio un protocolo alterno que nunca ha llevado en el Instituto, con eso podríamos erradicar la enfermedad y prepararlo para un trasplante de médula ósea. Obviamente no contamos con seguro de gastos médicos, desde que inició todo (la enfermedad de Esteban) ha sido (tratado) por parte del IMSS, pero ahora todo tendría que ser pagado por nosotros mismos

Asimismo, esta no es la primera ocasión que Esteban se enfrenta a la burocracia para su recuperación. En una ocasión tuvieron que luchar por la subrogación de un tratamiento. "Mi hijo lleva radioterapia, las máquinas del IMSS falsean mucho por el uso excesivo y tardó una semana el trámite, pero él no puede esperar tanto", comentó Mariana.

La familia de Esteban ha iniciado una colecta de fondos para pagar el tratamiento y el trasplante. Y ha hecho uso de las redes sociales, en Facebook crearon la página "Una esperanza para Esteban".

IMSS sigue atendiendo casos de cáncer

Por su parte, el IMSS informó que sobre el caso de la menor Alia, mantiene reuniones con sus padres para darle seguimiento a su tratamiento y está al pendiente de su evolución hasta que esté lista para el trasplante.

Recientemente se llevó a cabo una reunión con los padres de la menor para dar continuidad al tratamiento establecido

La UMAE da puntual seguimiento a la evolución de la paciente, quien será sometida a dicho procedimiento en cuanto los especialistas determinen que se encuentra en condiciones óptimas de salud y cumpla con los criterios médicos para ser candidata al trasplante