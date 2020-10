Alfaro se lanza contra la 4T por el desabasto de medicamentos

GUADALAJARA.- Ante el desabasto de tratamientos contra el cáncer a nivel nacional, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro aseguró que con o sin el apoyo de la Federación, el estado responderá a los ciudadanos que padecen esta enfermedad, garantizando el acceso y el derecho a la salud.

"En Jalisco no vamos a permitir que ningún niño se quede sin los medicamentos y sin la atención médica que necesita para salir adelante y enfrentar esta terrible enfermedad", dijo Alfaro Ramírez.

No hay justificación alguna para que el Gobierno federal rehúya a su responsabilidad, pero, en Jalisco, el mensaje es claro: con la ayuda, sin la ayuda o a pesar de la federación, aquí no vamos a permitir que se queden sin apoyo para enfrentar esta terrible enfermedad. pic.twitter.com/auFwHm6WqE — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 7, 2020

Por ello, el gobierno del estado otorgó 10 millones 546 mil 806.50 pesos del presupuesto 2020, para distribuirlo entre nueve organizaciones civiles que atienden a los pacientes para que reciban sus tratamientos de manera oportuna.

Este año hicimos un importante reajuste presupuestal y conseguimos 7.5 mdp, pero pudimos llegar a los 10.54 mdp y hoy los pusimos en manos de 9 organizaciones de la sociedad civil que llevan años luchando en esta agenda, y vamos juntos el año que viene, sin pretextos. pic.twitter.com/GqTJTCC1u5 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 7, 2020

"Es increíble el que tengamos que estar en este ejercicio atendiendo una realidad que no debería de ser, no hay justificación alguna para que el Gobierno de la República rehúya a su responsabilidad en este tema. No es ni siquiera un tema de debate político o de diferencias entre los titulares del Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Federal, es un asunto de carácter ético, que no tiene justificación para no atenderse de la forma correcta".

Alfaro Ramírez, dijo que el derecho a la salud es una prioridad para Jalisco y que el gobierno federal ha sido omiso en garantizarlo a las personas que padecen de cáncer, y que en materia de salud no debe haber regateos por lo no se permitirá que ningún niño se quede sin los medicamentos que se necesitan para enfrentar su lucha contra este padecimiento.

Por su parte, Alejandro Barbosa Padilla director de la asociación civil Nariz Roja e integrante del Consejo Jalisciense de Asistencia Social, habló en representación de las organizaciones civiles que lucharon por manifestarse y no fueron escuchados por el gobierno federal.

"Hoy, como parte del Consejo Revisor, también como organización civil quiero darle las gracias a la gente que sigue ayudando, que sigue colaborando. Al Gobierno del estado que dijo sí a la vida, dijo sí a la gente que lucha contra el cáncer y que sabemos que esto no va a parar, que vamos a sacar a nuestra gente adelante. Enrique, muchas gracias por ser el milagro de los pacientes con cáncer", expresó.

Los recursos serán entregados a través del programa de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) administrado por la Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación con OSC por el cual fue anunciada la modificación a las reglas de operación y a la convocatoria para la adquisición de medicamentos oncológicos, con un tope máximo de dos millones de pesos a los cuales podrían acceder cada organización solicitante.



