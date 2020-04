Alfaro acusa a López-Gatell de frenar entrada de pruebas de covid-19

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro responsabilizó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell de estar impidiendo que entren a México 20 mil pruebas rápidas para detectar coronavirus.

''El subsecretario López-Gatell está impidiendo que entren las pruebas a Mexico, por alguna razón que solo él entiende. Porque no quiere que se mida (en número de casos), porque no quiere que los mexicanos veamos la dimensión del problema donde estamos parados'', dijo el mandatario tapatío en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Alfaro Ramírez, dijo que a su parecer el presidente Andrés Manuel López Obrador, "está un momento muy complicado, porque tiene alrededor funcionarios que no le están diciendo a verdad".

El gobernador comentó que el subsecretario López-Gatell no se ha comunicado con él; "la única intervención que he visto con ánimo de ver cómo resolvemos el tema, ha sido de parte del canciller Marcelo Ebrard, pero de parte de las autoridades de Salud, no".

"Para que las pruebas entren al país, se necesita una autorización. Nosotros no pedimos ni dinero, nada más que nos digan qué pruebas, que las dejen entrar al país y nosotros las compramos", agregó.

La semana pasada, el mandatario estatal anunció la compra por 20 millones 690 mil pesos de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, las cuales supuestamente se realizarían a toda la población. Sin embargo, el pasado martes se informó que proveedor incumplió con el contrato y que no había recibido las pruebas.



