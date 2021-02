Alerta por feminicidios en cuatro de los cinco municipios de Baja California

En la lista de los 100 municipios con más feminicidios en todo el país, se encuentran cuatro de las cinco ciudades que conforman el estado de Baja California.

Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito son los que aparecen en la lista. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ciudad de Tecate es el único que no entra aquí.

En lo que va del 2019, Tijuana ha registrado 11 feminicidios, lo que la coloca en la cuarta ciudad con más número de casos. Mexicali ocupa el lugar 31 de la lista con cinco casos. Y posteriormente, está Tierra Blanca y Ensenada, con tres feminicidios cada uno.

(Foto: Edgar Lima)

Pese a esta crisis de violencia hacia las mujeres, el estado no cuenta con una Alerta de Género, pero diputados de la actual legislatura han puesto el tema sobre la mesa para el 2020.

SIGUE NUESTRA COBERTURA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Contraria a la postura de la anterior Legislatura, la diputada de Morena Montserrat Caballero aseguró que esta administración buscará activar la Alerta de Género en Baja California, incluso si por ello se viera afectado el turismo.

La diputada señaló que el mes de la Violencia contra la Mujer fue determinante para tomar en cuenta la activación de esta alerta, además de que se buscará lanzar campañas de concientización para que la ciudadanía comprenda qué es un feminicidio, y por qué es necesaria su activación.

El proyecto se presentará en enero d 2020 para buscar una legislación en el tema.

Congreso de Baja California

Baja California, el estado con más casos de violencia de pareja

Baja California registró 22 feminicidios en el periodo de enero a octubre de este año. Pero no es el único dato que pone en alerta en la entidad.

En este mismo periodo, en el estado se registraron 492 llamadas de emergencia relacionadas con abusos sexuales. Es decir 27 llamadas de mujeres agredidas sexualmente por cada 100 mil mujeres.

En cuanto a las llamadas de acoso y hostigamiento sexual se contabilizaron 496 en el mismo periodo.

Baja California registra el mayor número de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, con 42 mil 946 llamadas de enero a octubre. Es decir 2 mil 399 llamadas por cada 100 mil mujeres.

En el marco del Día Internacional contra la Violencia Hacia la Mujer, la presidenta del DIF Estatal, Blanca Estela Favela, habló sobre la urgencia de una alerta de género en Baja California para atender la seguridad de las mujeres.

Previo a su intervención al Primer Foro Estatal Generación de Igualdad, No más Violencia Contra las Mujeres, la funcionaria lamentó que el Estado ocupe los primeros lugares en homicidios de mujeres.

“No tenemos miedo de pedir la alerta, no se trata de afectar la imagen (del Estado), se trata de proteger los derechos de la mujer. Las mujeres tienen que cuidarse y las autoridades tenemos que poner atención, porque esto no es común, esto no lo debemos dejar pasar”, sostuvo Favela.