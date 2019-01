Alerta Fayad de lucha criminal en Hidalgo por huachicoleo

ROBERTO ROCK Y JORGE RAMOS 21/01/2019 03:53 p.m.

El gobernador Omar Fayad advirtió de una posible lucha entre grupos criminales en Hidalgo por el huachicoleo, y que como consecuencia de ello han sido asesinados tres de los principales líderes que, además, eran buscados por la justicia. El peligro es que busquen crea un cártel huachicolero, alerta el mandatario.

En entrevista con LA SILLA ROTA anunció que aportará drones y un avión del gobierno del estado para vigilancia de los ductos en la entidad, además de que comprarán 5 mil cámaras de videovigilancia, para sumar 10 mil, e instalará 38 arcos carreteros para combatir este y otros ilícitos. Asimismo, en los próximos meses operará un nuevo Centro de Control, Comando y Comunicaciones, Cómputo y Coordinación, que será el más moderno de América Latina.

Señala que el gobierno de su predecesor, Francisco Olvera, mentía en cuanto al número de tomas clandestinas: reportaba 380 pero eran más de mil, tan solo en 2016.

Hasta el medio día de este lunes, Omar Fayad informó que la cifra de muertos por la tragedia suma ya 91 y hay 52 personas heridas de gravedad.

"Te diría con profunda tristeza que a medida que pasen las horas, las cifras de muertos han subido. Desde el inicio desgraciadamente, de tal suerte que ya vamos en 91 muertos. Todavía tenemos 52 heridos de gravedad en una decena de hospitales", declaró.

"Esto es de las peores tragedias de la historia en Hidalgo", dijo.

Indicó que dialogó personalmente con decenas de heridos y uno de ellos reconoció que fueron alertados por elementos del Ejército del peligro que corrían. "Soy pobre, soy comerciante y quería gasolina para llevar mi mercancía. Si hubiera hecho caso a los soldados", relata Fayad que le contó el hombre.

El 10 de julio de 2018, Fayad arrancó el programa Fuerza Conjunta para combatir el huachicoleo, con 400 elementos estatales que se coordinan con fuerzas federales y del Ejército. Desde entonces sabían que los municipios que concentran este delito son Tlahueilpan, Cuautepec, Tezontepec de Aldama, Tepeapulco, Tula y Tlanalapa.

Asegura que la estrategia ha sido eficaz, al grado que en dos años ha devuelto a Pemex seis millones de litros de gasolina que había sido robada.

Fayad aseguró que fue un agujero que hicieron los huachicoleros para robar la gasolina y lo dejaron abierto, pero huyeron. Sin embargo, "la ciudadanía se acercó cuando lo vio abierto. Había presión en el ducto y empezó a salir como geiser. Con bidones y cubetas parecía fiesta de Sábado de Gloria pero con gasolina. 25 elementos del Ejército estaban ahí y trataron de persuadir, pero eran más de 800 personas".

El gobernador explicó que Pemex es el encargado del protocolo de seguridad. El Ejército fue avisado y por ello llegaron los 25 soldados. "Nosotros no tenemos prácticamente intervención, pero lo hacemos, apoyamos al Ejército y Policía Federal, pero no somos competentes por ley".

Detalló que al inicio no había presión en el ducto, incluso al huir los huachicoleros. "La gente incluso estaba recogiendo de la zanja y es después cuando revienta el tubo y sale a borbotones. Pemex ya tenía personal para hacerse cargo, pero no es fácil reparar algo así".

-Pero pasaron casi cuatro horas hasta que se dio la explosión...

-Al parecer, la primera etapa de la fuga fue alrededor de las cuatro de la tarde y casi a las 19 horas ocurrió la explosión...

-¿Hubo incapacidad para evitar la tragedia?

-No me atrevería a decirlo de esa manera, hasta que las investigaciones lo revelen. El Ejército tuvo en breve tiempo a los 25 militares. Y al principio no salía con esa presión, cuando eso pasa es cuando estalla.

-Hay al menos 30 poblaciones huachicoleras y en un año creció 100% el problema, ¿qué sucede?

-Cuando tomo la administración en 2016 me reportan 380 tomas clandestinas, y aplico el programa Hidalgo Seguro. Somos el que más aporta al combate al huachicol, pese a que hay muchos que se lavan las manos y dicen que es federal y que debe ser el Ejército.

-Pero en 2018 pasan a dos mil 121...

-Ahhhh, es que me di cuenta de algo: la información era falsa. Cuando dijeron 380 en realidad eran más de mil. Ahí había una cifra oscura.

Según Fayad, antes de su gobierno le devolvían a Pemex de 300 a seis mil litros de gasolina robada y "yo le he devuelto más de seis millones de litros en dos años de gobierno (2017 y 2018) y hemos detenido a muchas personas presentadas ante el ministerio público".

-¿No es necesario cambiar la estrategia, porque ha fallado?

-No, hay resultados. El huachicol hubiera crecido enormemente peor si no se le hubiera combatido. Y estamos trabajando. Hay varias acciones. Por ejemplo, ofrecemos recompensa a ciudadanos cuando el huachicolero los quiere contratar como halcones, desde niños, jóvenes y hasta personas de la tercera edad. Les decimos que no acepten y los denuncien. También ponemos en servicio para el problema cinco mil cámaras de videovigilancia. Yo recibí 367 y hoy ya hay cinco mil, por lo que vamos a llegar a 10 mil. También habrá 38 arcos carreteros. Por ejemplo, Puebla tiene sólo 8 arcos carreteros. También estamos desarrollando el Centro de Control, Comando y Comunicaciones, Cómputo y Coordinación, más inteligencia, va a ser el más sofisticado del país y de América Latina, y entrará en acción en los próximos meses.

-¿Las videocámaras estarán en la zona de ductos o sólo urbanas?

-En la zona carretera y urbanas. Y le hemos ofrecido a Pemex los drones de alta tecnología con cámaras de videovigilancia, yo de día vigilo los ductos y ellos de noche. También el avión del gobierno del Estado. Están disponibles.

-¿El narco está metido?

-Presumíamos que había bandas del crimen organizado como hay en otros estados, donde el narco, como corporativos, tienen su ala energética, y que algunos de los huachicoleros de Hidalgo ya se estaban relacionando. Pero no la teníamos registrada esa presencia de ningún cartel de la droga.

-¿Tienen identificados a los líderes huachicoleros?

-Sí, desgraciadamente es un tema complejo pues algunos ni siquiera están en Hidalgo. Algo está pasando porque tres de los principales huachicoleros de Hidalgo han sido asesinados del 4 de enero al día de hoy. Ayer mataron a uno denominado El Vikingo en Platón Sánchez, Veracruz anteayer mataron a La Parka, y el 4 de enero a El Tornillo. Había tres figuras muy emblemáticas del tema que han sido asesinadas. Eso ya se los dije a las autoridades federales, algo está pasando porque no creo que haya un vengador anónimo que sea un súper héroe que nos esté ayudando. Me preocupa que pueda ser parte de una estrategia de otro huachicolero que esté intentando convertirse ya en un cártel y desapareciendo a los demás huachicoleros que están siendo perseguidos por las autoridades.

-Este fin de semana aparecieron en Pachuca mantas con amenazas, pero eran mantas de criminales...

-Sí, así fue.

-¿Cree que hay un reajuste criminal que lleva a esta ola de violencia?

-Es probable. Estamos poniendo la información que tenemos, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad.

El gobernador insistió en que debe establecerse en la ley mayor dureza para combatir el huachicoleo. También reiteró su respaldo a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de este flagelo.



