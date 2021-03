Alerta en siete estados por sequía y bajos niveles en presas

Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora están en alerta debido a los bajos niveles de agua en las presas y la falta de lluvias. Los gobiernos estatales alistan solicitudes para declaratorias de emergencia.

De acuerdo con el Monitor de Sequía en México, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el pasado 15 de febrero, el 80.4% del territorio nacional presentó alguna condición de sequía; es decir, 1,540 municipios de los 2,643 que existen en el país.

En Guanajuato, 63 de los 138 embalses que almacenan agua para riego están a menos de 50 por ciento de su capacidad, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

De acuerdo con El Sol de México, esta situación obligó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a solicitar al gobierno federal una declaratoria de emergencia por la sequía.

En ese estado, uno de los principales exportadores de productos agrícolas del país, la situación de las presas es grave, ya que de las cinco destinadas para el riego de los campos, tres están a punto de secarse: la Laguna de Yuriria, con apenas 22 por ciento de su capacidad; la Ignacio Allende, con 16, y Peñuelitas, con sólo 8.8.

???No encontramos en la época conocida como #Estiaje cuando los caudales de cuerpos de agua disminuyen, pero siendo más importante ahora debido a la prolongada sequía en estados del norte y occidente.



??En próximos 5 días, las condiciones serán favorables para incendios?? pic.twitter.com/v0uAamTuIt — ??Meteorología México?? (@InfoMeteoro) February 24, 2021

En el Estado de México, de las 13 presas monitoreadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nivel de almacenaje promedio es de 48.9 por ciento.

Están en estado crítico las presas El Molino, que tiene 12.22 por ciento de agua; la José Antonio Alzate, que está al 11.52, y la Huapango, con apenas 4.69.

En Tlaxcala, la sequía que afecta al estado desde 2019 provocó que 300 productores de hortalizas del municipio de Lázaro Cárdenas abandonaran el campo y con ello perdieron los ingresos que les generaba la exportación de sus productos a Alemania. A la fecha, siete de las 16 presas monitoreadas por Conagua están vacías ante la falta de lluvias.

Las 23 presas de Jalisco están a 58 por ciento de su capacidad, seis de ellas con menos de 50 por ciento y cinco más que apenas rebasan más de la mitad, incluidas las que abastecen de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante los próximos 3 meses, 213 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) podrían sufrir cortes de agua, debido a los bajos niveles de la Presa de Calderón, que aporta agua para más de 300 mil habitantes.

??¡Atención!??#SIAPA realizará entronque este martes 2 a las 22:00 hrs. En??Morelos y Fco. de Quevedo en Guadalajara.?????????



??Se suspenderá el servicio en las colonias:



??Arcos Vallarta

??Lafayette



Restableciéndose la tarde del miércoles 3 de marzo. pic.twitter.com/6ukPi2WTV6 — Siapagdl (@siapagdl) March 2, 2021

Por medio de un comunicado, el gobierno de Jalisco anunció que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) en coordinación con los ayuntamientos del Área Metropolitana implementarán un plan de redistribución de agua potable.

Sonora, que históricamente sufre falta de agua, tiene un almacenamiento promedio de 29.78 por ciento en sus nueve presas, de las cuales cinco están entre cero y ocho por ciento de su capacidad.

En San Luis Potosí, las uniones ganaderas ya solicitaron apoyo al gobierno estatal para sobrellevar el periodo de estiaje, indicó Alejandro Cambeses Ballina, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

El funcionario manifestó que hay sequía prácticamente en todo el estado y no se esperan lluvias hasta el mes de abril, esta situación ha afectado principalmente al sector pecuario, por lo que indicó que desde enero se estableció comunicación con las uniones ganaderas.

En Zacatecas, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una disminución en las precipitaciones pluviales, lo que provocará una fuerte sequía en gran parte del país, lo que pone en riesgo la producción de frijol en Zacatecas.

El responsable del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Víctor Manuel Rodríguez, refirió que la sequía es el tema que predomina en la urgencia del conocimiento del clima, ya que el desabasto de agua y sus efectos en la agricultura requieren de modelos de pronósticos específicos y oportunos.

SI NO LLUEVE, ME VOY A ESTADOS UNIDOS

Don Javier Domínguez tiene más de 60 años de vivir en Santa Roma Temascatío, Irapuato, Guanajuato. Dice que nunca había visto la presa Ave María tan seca como está ahora.

"Si este año no llueve, me voy a llevar a toda mi familia a Estados Unidos", dice Javier Domínguez, quien hace apenas tres años pescaba mojarras en la presa que luego vendía a cinco por 25 pesos.

"Desde mayo del año pasado se secó la presa, no llovió en 2019 tampoco y por eso se secó. No sembramos en noviembre porque sabíamos que no se iba a dar la cosecha y ahorita andamos mendigando a ver qué comemos, porque cuando no había comida, venía por peces y eso comíamos, pero ni eso hay".

Tampoco puede echar mano de las dos vacas que tenía el año pasado, pues se le murieron.