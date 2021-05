Alejandro, "El Pifas" y "La Pila": los rostros de las adicciones en Nuevo León

MONTERREY.- Por años, Alejandro fue adicto a las drogas: "me metía mis gramos de coca, a veces alguna piedrita, nunca la heroína, eso sí la cheve nunca faltó tampoco, siempre andaba bien entrado. No batallé, de la noche a la mañana dejé todo, ya estaba bien jodido".

Ahora lleva cuatro años limpio, "nada de nada", dice. Trabaja como gestor de trámites gubernamentales. "Soy coyote", afirma y se vanagloria de que está bien físicamente.

"El Pifas" cuida carros afuera de un bar en el centro de Monterrey y por más de 20 años "le pegué a la marihuana y al alcohol. Estoy bien fregado, mira mi pierna torcida, mi cuerpo está lleno de golpes, por broncas, por desmadroso. Hoy está solo, perdió familia, "todo es todo, ya no tomo, no me drogo, pero no tengo nada. Me quedo a dormir ahí en ese rincón" y señala una pequeña bodega aledaña a la cantina.

Pero la suerte de Alejandro y de "El Pifas" no la tuvo "La Pila", una joven mujer que vivió muy aprisa en la colonia Independencia, al sur de Monterrey, un barrio bravo, donde era de temerse para algunos, de lástima para otros.

Su madre, una anciana que vende golosinas en una canasta recuerda que a su hija nunca le gustó la escuela, ni el trabajo, "batallamos mucho con ella y ya ve, allá en la colonia las drogas y el alcohol son de a diario. Un día me vinieron a avisar que estaba muerta en un callejón".

"Tenía 23 años, casi siempre anduvo con el cemento y hasta el sarolo que olía (inhalaba), los pulmones le afectaron, el cerebro, andaba como ida siempre. Eso pasa por vivir en barrios fregados, de borrachos y drogadictos, pero a dónde nos vamos", lamenta.

ADICCIONES EN NL

En Nuevo León las detenciones de personas con droga y las investigaciones por narcomenudeo incrementaron en un 91% entre el 2015 y el 2020, donde la droga con mayor crecimiento fue la metanfetamina o cristal, la cual aumentó en un 3,000%, según datos de la Fiscalía General de Justicia.

En los primeros nueves meses del año pasado, la Fiscalía había abierto 2 mil 663 carpetas de investigación por delitos contra la salud, un 45 por ciento más que en el 2018.

En ese lapso, de acuerdo a los reportes de la Fiscalía, Monterrey sumó 675 casos de narcomenudeo y la mariguana, la droga más decomisada; Apodaca es segundo con 354 casos investigados y con más hallazgos de metanfetamina, mientras que Guadalupe acumula 258 indagatorias.

Pero Guadalupe es el municipio con más personas adictas detectadas, según la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud reportó que al menos una persona solicitó atención por un problema de adicción a sustancias legales o ilegales en el 2018 en diversos sectores metropolitanos.

Monterrey es el municipio con más investigaciones en proceso por venta de drogas, Guadalupe tiene el mayor número de colonias con 20 personas adictas o más a las que se les sigue proceso, y en Apodaca está el sector con más afectados por la adicción, explican las cifras de la Fiscalía y de Salud, que les da atención a quien lo requiere.

En el 2019, la cifra más reciente, un total de 4 mil 907 personas solicitaron tratamiento contra adicciones en Nuevo León y un número similar se espera arrojen las estadísticas del 2020, pues no sé tienen aún las cifras.

El municipio con más casos es Guadalupe con 788 reportes, y ahí se encuentran también 21 de las 52 colonias consideradas críticas, por ser cada una lugar de residencia de 20 personas o más señaladas como adictas.

El número de afectados es determinado con base en las atenciones que brindan los 26 Centros de Atención Primaria en Adicciones, los 7 Centros de Integración Juvenil, y las 32 organizaciones certificadas por el Estado.

Monterrey tiene 8 colonias consideradas críticas y 705 afectados que buscaron tratamiento;y Apodaca aparece con 6 sectores críticos y 548 afectados.

Los indicadores de seguridad y salud señalan que el sector más impactado en la entidad es la Colonia Pueblo Nuevo,en Apodaca, al ser señalada como el lugar de residencia de 74 personas afectadas por la adicción.

Pueblo Nuevo también es el segundo lugar con más decomisos de droga en todo Nuevo León, con 43 hasta septiembre del año pasado, principalmente metanfetamina y mariguana, sólo por debajo del centro de Monterrey,que acumuló 112 hallazgos.

Las 10 colonias más críticas y el número de domicilios referidos que tienen registradas las autoridades de Salud y la propia Fiscalía son en primer lugar Pueblo Nuevo, Apodaca, con 74; Valle Soleado, Guadalupe, 63; Independencia, Monterrey, 58; Cañada Blanca, Guadalupe, 54; Tierra Propia, Guadalupe, 42; Camino Real, Guadalupe, 42; San Bernabé, Monterrey, 41; Paseo de las Minas, García, 40; El Porvenir, Monterrey, 38 y Santa Cruz, Guadalupe, 38.

ESTADÍSTICAS

A su vez, el documento "Epidemiología del Consumo de Drogas en el Estado de Nuevo León", presentado al Consejo Estatal Contra las Adicciones, puntualiza que el 73 por ciento de los que recibieron tratamiento público o privado en la entidad por adicción a alguna droga en el 2018 tenía apenas entre 10 y 19 años. Un porcentaje similar o un poco mayor estaría en 2019 y 2020, pero no se tiene la cuantificación aún, dijo un empleado del consejo.

El subgrupo con edades entre 10 y 14 años, con mil 517 atendidos, era el que aglutinó a un mayor número de afectados por mariguana e inhalantes, así como por el tabaco y el de 15 a 19 años, con 2 mil 060 registros, concentró a los impactados por la cocaína, principalmente en piedra, la metanfetamina o cristal y otros estimulantes, además del alcohol y tranquilizantes de uso médico.

Aclara que del total de los atendidos, el 50 por ciento consumía drogas químicas y que hubo 42 con edades de 9 años o menos, la mayoría por inhalantes.

La única estadística que se tiene dice que 4 mil 907 personas recibieron atención en el 2019, que el 78 por ciento eran hombres y el 22 por ciento mujeres.

A los centros llegaron 3 mil 577 adictos entre los 10 y 19 años, el equivalente al 73 por ciento.

La tendencia de que los jóvenes se involucren más se refleja en el aumento de los menores de edad procesados por vender droga, que es del 20 por ciento entre 2018 y 20120, según estadísticas de la Fiscalía.

Julio, por años fue alcohólico, se drogaba, ahora tiene más de una década sin beber ni drogarse. "Me siento bien, me dedico a rescatar gente de las drogas y el alcohol, a muchos conocidos me los he llevado al centro de rehabilitación donde estoy y donde vivo, casi todos se salvaron", adelanta.

Se siente orgulloso de salvar del alcohol y las drogas a la gente, " van muchos que están limpios, pero batallo con algunos periodistas - dice entre verdad y broma y cita nombres de personajes conocidos- que pronto verán que andan mal", asienta.

