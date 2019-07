Aldo Fasci, el jefe de la Policía al que ni Superman le ayuda

MONTERREY.- Aldo Fasci Zuazua es el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León. Le gusta la música, toca el piano y hasta grabó un disco. Pero lo que realmente lo caracteriza son las frases que ha acuñado a lo largo de su carrera en la administración pública. "Ni Superman detiene la inseguridad", fue una de las más recientes.

Regiomontano de 57 años, abogado con maestría en el extranjero, Fasci Zuazua asumió la titularidad de Seguridad Pública el 6 de noviembre de 2018. Ese día reconoció que "en un mes no vamos a tener resultados".

"Combatir a la delincuencia en NL va a costar más sangre" y "Ellos (los delincuentes) tienen más inteligencia que nosotros", expresó a finales de noviembre del año pasado.

Y aunque le han recomendado que guarde compostura y cuide lo que dice, este Jefe de la Policía no tiene empacho en lanzar más advertencias a los delincuentes: "vendedores de droga, entréguense o terminarán muertos. Vamos detrás de ellos y si no los detenemos nosotros, los van a asesinar", dijo apenas iniciado este año.

"Los feminicidios en Nuevo León van en aumento. Monterrey es foco rojo por feminicidios", dijo poco después.

Ex militante priista, ex líder del PRI en Monterrey, luego candidato por MC a la alcaldía regia y después sin partido, fue interrogado sobre si está bien de salud. "A excepción de que estoy un poco zonzo de la cabeza, estoy bien, me hice exámenes y salí muy bien", respondió.

En abril de 2018, tras el asesinato de una octagenaria, el entonces vocero de Seguridad y ex Procurador de Justicia estatal fue tajante en un mensaje a los asesinos: "me dirijo a los que asesinaron a la señora Alicia Martínez, de 89 años. A ustedes, que la asaltaron, la golpearon y la asesinaron. Yo no sé qué tenga que hacer, pero voy a mover cielo, mar y tierra para ir por ustedes", ataja Fasci en un video colocado en sus redes sociales.

No sé cuánto me tarde, pero eso no se vale, todo lo que tenga que hacer y todo el resto de mi vida me voy a dedicar a perseguirlos, entiéndanlo, si tienen pantalones aquí estoy yo, y vengan conmigo, hijos de la chingada, voy por ustedes

En febrero de 2019, adelantó que la violencia seguirá durante este año y que la seguridad se recuperará en Nuevo León hasta dentro de dos años. Suficiente para molestar al sector privado y social. "Preocúpense cuando diga mentiras", dijo.

El funcionario está acostumbrado a responder a todo tipo de preguntas y a todos los periodistas, así ha señalado que hay al menos seis grupos u organizaciones de la delincuencia organizada que operan en la entidad.

"Ya ni modo", dice, es su lema favorito y asegura que ha hecho una pausa en su carrera musical donde ha grabado un disco, pues la música da mucha confianza, relax y tranquilidad, "aunque mi secretario es el que oye todas las barbaridades que toco cuando me meto al estudio, sabe que tengo que tocar 20 veces la misma pieza, hasta que quede y eso es orden y disciplina".

Sin embargo, acepta, habrá que esperar dos años para que haya tranquilidad en Nuevo León. Porque por el momento no se recuperará la seguridad, "ni Superman podría".

Estado violento

La incidencia delictiva revela que Nuevo León Nuevo León ocupa la séptima posición a nivel nacional con 22 mil 820 delitos, mientras que en lo que respecta a los homicidios dolosos esta entidad ocupa el lugar 12 nacional, con 323.

Uno de los apartados delictivos donde Nuevo León suma más denuncias es el referente al de Total de Delitos Contra la Familia, rubro en que se sitúa en el segundo puesto nacional, con 6 mil 095 casos.

Asimismo, el rubro de Total de Delitos Contra la Libertad Personal, Nuevo León es el tercero en México, con 644 casos.

En cuanto al Total de Delitos Sexuales, NL cerró la primera tercera parte del año en el lugar quinto, con 860 denuncias.

En Total de Delitos Contra el Patrimonio, Nuevo León es décimo nacional, con 8 mil 783, en tanto que en el delito de narcomenudeo es décimo en el país, con mil 003.