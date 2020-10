Alcaldesa en NL presenta queja por violencia política de género

ESCOBEDO. - La precandidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, presentó una denuncia por violencia política contra las mujeres ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra la Comisión Estatal Electoral, al considerar que aún no está en campaña electoral y no ha definido si participará o no en las próximas elecciones.

La Alcaldesa del municipio de Escobedo, que no tiene partido tras renunciar al PRI en febrero pasado, califica fuera de lugar que la Comisión Estatal Electoral (CEE) le haya solicitado bajar de redes sociales fotografías de sus hijos y hacer un video donde les pida autorización a los menores para utilizar su imagen.

Flores defendió su postura al aseverar que no está en campaña y por lo tanto la CEE no debe impedirle actos como el solicitado.

"Es muy diferente la campaña a mi vida, la decisión de si mis hijos me acompañan en la vida de su mamá, que es el derecho que tienen todos los niños de saber qué hace su mamá, es una decisión mera y exclusivamente de los padres o tutores. Y eso es lo que estoy defendiendo; esto es un llamado para todas las mujeres de cualquier partido político, entidad o profesión".

Luego de que la presidenta municipal declinó a acatar la solicitud, la CEE le pidió grabar un video donde le explicara a sus hijos el riesgo de que su imagen fuera ligada a su trabajo, dijo Flores Carrales.

"Esto se llama violencia política, hay que aclarar que esto es una lucha, es un llamado a que podamos, las mujeres, hacer valer los derechos de los niños. No estamos acostumbrados a que las mujeres participemos en la vida política y pública", dijo.

"La primera solicitud era que bajara unas fotos de mis hijos que estaban conmigo en un acto público", añadió.

"Si estuviéramos en proceso electoral sí aplicaría sanción, pero como no estamos, precisamente por eso es el término de la denuncia en la Fiscalía General de la República".

La alcaldesa dice comprender que la CEE aplique los lineamientos a su alcance, pero éstos deben modificarse porque aún no hay elecciones. "Se está litigando, habrá que ver qué derecho está por encima, el electoral o el derecho superior de los niños, niñas y adolescentes", dijo.

Mencionó que ha recibido el apoyo de mujeres de la vida política, académica y empresarial.