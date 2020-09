Alcaldesa de Reynosa "sueña" con gubernatura en 2022

La panista Maki Ortiz Domínguez anunció que pronto anunciará la decisión de participar o no en las elecciones de 2022; PVEM rompe alianza con el PRI. Foto tomada de Twitter

CD. VICTORIA.- La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez (PAN) manifestó su aspiración de ser candidata a la gubernatura, pues "se vale soñar".

Tras el reconocimiento que recibió del presidente Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita aquella ciudad fronteriza, se le pregunto si le gusta el color guinda. "De colores a mí me gustan todos, la verdad dependiendo de la hora y el día y de cómo me sienta... es como me visto".

Agradezco al beisbolista Reynosense , campeón mundial Jaime Garcia, los obsequios de béisbol que le hizo llegar al Sr. Presidente Lic. Andrés Manuel Lopez Obrador a través de mi persona en su visita a Reynosa! pic.twitter.com/qmiuqa4Fif — Maki Ortiz (@MakiOrtizD) August 30, 2020

Recalcó que el futuro se construye en el presente y es por ello que, por ahora, se encuentra centrada en su responsabilidad y función como alcaldesa de Reynosa.

Yo la verdad ahorita estoy concentrada en este trabajo, voy a seguir pensando que lo qué es de mayor beneficio para mi ciudad, para mi país, para mi persona, para mi familia y tomaré una decisión muy pronto, para el 21, 22, 23, 24, 25 y el resto de mi vida, el futuro se construye con el presente y estoy concentrada en el día a día, y estoy segura que el presente te pone en el lugar que debes tener en el mundo

Al anunciar su próximo Informe de Labores, se le cuestionó sobre si se ve como la primera mujer gobernadora.

"Siempre hay que soñar y hay que soñar a diario, todos debemos soñar a diario en un futuro mejor para la ciudad, estar dispuestos a servir, estar dispuestos a servir, estar dispuestos a proyectar y a tener ideas, creo que de eso se trata la vida y hay que soñar constantemente, porque de eso se trata la vida y lo que pasa por tu mente luego puede pasar por tu vida".

La elección para renovar la gubernatura en Tamaulipas será en junio de 2022.

PVEM ROMPE ALIANZA CON PRI

En Tamaulipas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no participará en coalición en las elecciones del próximo año; competirá solo "para medir su fuerza y capacidad" de compromiso con los electores, además de que evitará compromisos políticos que le aparten de sus principios.

Ricardo Gaviño Cárdenas, presidente del Comité Estatal del PVEM, adelantó que ira con jóvenes como candidatos a alcaldes y diputados locales, a fin de presentar rostros nuevos en la política, pero sobre todo certidumbre.

En anteriores procesos electorales locales el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PVEM fueron en coalición, lo que permitió a este último llegar a tener dos diputados en el Congreso local, así como regidurías en varios ayuntamientos.

Presumió que el Verde Ecologista tiene organización, estructura y capacidad de movilización para ganar diputaciones e, incluso, ayuntamientos.

Gaviño dijo que los electores ya se han cansado del PRI y PAN, y que del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) "pronto se vieron defraudados, desilusionados".

Hizo hincapié en que además de ir con candidatos jóvenes para los comicios de junio del 2021, el Verde Ecologista se encuentra abierto para impulsar la candidatura de ciudadanos, los cuales hagan suya la plataforma electoral del partido.