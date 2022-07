Alcaldesa de Acapulco dio dos escoltas a José Narro, ahora están desaparecidos

De acuerdo con una investigación hecha por Latinus, en marzo pasado, el senador José Narro (Morena) solicitó a la alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Abelina López, le asignara escoltas para eventos que realizaría en el puerto en apoyo a la Revocación de Mandato. La edil pidió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, Maximiliano Serrano Pérez, atender la petición y éste asignó dos marinos, quienes desaparecieron tras presentarse al senador.

También lee: VIDEO: Calor y carbohidratos, los culpables de la violencia en Acapulco: alcaldesa

Abelina López, quien a principio de año tras ser cuestionada sobre la escalada de homicidios en el puerto culpó de la violencia a la pobreza extrema, el desempleo, el calor y comer muchos carbohidratos, se ha desligado de la desaparición de los marinos.

Este sábado durante su jornada de actividades públicas , a pregunta expresa de Latinus sobre la desaparición de los dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) contestó: "Ahí es un asunto que está en la legalidad, solamente decir que yo no mandé marinos, que yo no firmé nada, que yo no sé nada, nada más eso les digo".

Sobre si ha sido llamada a rendir una declaración por los hechos, expresó: "No quisiera hablar de más por la investigación, solamente digo que no di nada, que no autoricé nada".

A pesar de que se le insistió para que diera su versión de los hechos, Abelina López evadió a Latinus y se limitó a decir de manera tajante que se trata de "un asunto que lo está llevando la Fiscalía".

De acuerdo con una investigación hecha por Latinus, el senador José Narro envió un oficio dirigido a Abelina López el pasado 2 de marzo para solicitarle personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco "vestidos de civil y con armamento orgánico", para que fungieran como "escoltas para mi resguardo personal" del 3 al 6 de marzo en actos sobre la revocación de mandato.

En respuesta, la alcaldesa pidió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Maximiliano Serrano Pérez, atender la solicitud del senador; el funcionario asignó para la misión a los dos elementos de la Semar: Óscar Manuel González y Victoriano Rodríguez.

Según documentos que forman parte de la investigación abierta por la desaparición de los dos marinos, José Narro confirmó a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que pidió apoyo de Abelina López y que el 5 de marzo, dos agentes se presentaron ante él en un restaurante de la capital del país donde les informó que ya no necesitaría su protección.

A la fecha, los dos marinos permanecen desaparecidos y de acuerdo con sus familiares, no hay ningún avance en la investigación.

ALCALDESA POLÉMICA

Abelina López Rodríguez asumió el cargo como edil de Acapulco, el 1 de octubre de 2021, desde entonces ha sido criticada por las respuesta a la violencia y problemas sociales.

El pasado 4 de febrero, un grupo de normalistas dejó ir sin frenos un camión contra policías y guardias nacionales, sin embargo, López Rodríguez dijo que ahí no hay a quien castigar. "No se puede castigar a nadie porque el tráiler iba circulando solo" señaló.

"A veces se transgrede la ley, pero debemos situarlos, no son delincuentes, son movimientos, hay una causa, hay un dolor", añadió.

La semana pasada, durante una breve entrevista a reporteros en Acapulco, la presidenta municipal afirmó que su salario no le es suficiente para comprar ropa o trajes costosos, pues solo gana 60 mil pesos al mes.

esc