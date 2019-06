Alcaldes extorsionados son llevados a Guerrero: Cuauhtémoc Blanco

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 03/06/2019 04:32 p.m.

CUERNAVACA.- Algunas versiones indican que los ediles que son extorsionados han sido levantados por comandos y trasladados al estado de Guerrero para obligarlos a pagar derecho de piso, informó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.







Se dice, se habla que han levantado a algunos presidentes municipales, y se los he dicho a los presidentes municipales pues que denuncien. Nosotros hemos escuchado que los han llevado a Guerrero y que les piden cuota, entonces que denuncien





"Por eso siempre les hemos mencionado a los ciudadanos que denuncien y si algunos presidentes municipales están amenazados o se sienten extorsionados por los mismos cárteles, que denuncien, nosotros simplemente estamos trabajando, como se los he dicho, vamos a seguir trabajando", dijo Blanco.

Este fin de semana el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, reveló que 18 alcaldes de Morelos pagan entre 100 mil y 500 mil pesos cada mes por derecho de piso.



Autoridades del Gobierno de Morelos, entre ellas el propio Gobernador, han solicitado a los alcaldes víctimas que denuncien los delitos que padecen.



También a los empresarios del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo les pidió denunciar las extorsiones.



Yo lo he dicho muchas veces, también les digo a los empresarios que denuncien, ya se los he mencionado, yo cuando fui presidente municipal, que los traten de grabar, porque no es justo, a ellos les cuesta muchísimo picar piedra para poner su negocio, cualquier negocio que sea y que lleguen unos personajes y que los extorsionen pues siempre hemos dicho, mejor lo cierran, si estos te piden de 10, 20 mil pesos, por eso se está trabajando duro, estamos trabajando duro porque no vamos a permitir esas extorsiones que desde administraciones pasadas existían

"Y en verdad créeme que voy a seguir en el plan de seguir luchando para darle paz social a la ciudadanía", dijo.

PIDEN A EDILES QUE DENUNCIEN EXTORSIONES

Que los ediles que son extorsionados por grupos criminales denuncien los delitos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pidió José Manuel Sanz, Jefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos.

El sábado 1 de junio, durante la Quinta Caminata por la Paz, el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, reveló que, con base en reportes de los párrocos del estado, 18 alcaldes pagan derecho de piso de entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales.

Sanz dijo que hasta ahora sólo un alcalde ha informado extraoficialmente a las autoridades que ha recibido amenazas.

No sabemos lo que están pagando, vuelvo a repetir, ha habido comentarios por parte de algunos diciendo que se sienten amenazados, se sienten extorsionados y son comentarios nada más, o sea que tengamos una prueba sobre la mano... si tuviéramos una prueba sobre la mano pues lógicamente se actuaría de otra forma

"En forma privada alguno de ellos ha comentado que de amenazas, no de extorsión, de amenazas, no relacionado lógicamente con que hayan recibido ellos algo o alguna situación, sino que han sido amenazados", dijo.

Para que los ediles o sus cabildos puedan recibir protección, las autoridades municipales tienen que interponen las denuncias correspondientes.

"Tenemos que basarnos en lo siguiente: ¿por qué motivo es el tema de amenaza, por qué motivo es el tema de extorsión? Y en base a eso proceder, pero no se puede hacer nada si no hay una denuncia formal, lo que se tiene que hacer es una denuncia formal porque ¿cómo vas a reforzar una seguridad si no hay una denuncia formal?

Se lo han comentado a los párrocos, lógicamente lo tienen que hacer a las autoridades correspondientes, o sea, de acuerdo, moralmente y de forma religiosa pues es lógico que lo puedan comentar a los párrocos que les digan esa situación o ese temor que tienen, pero lógicamente lo tienen que denunciar a las autoridades correspondientes y realmente el Obispo está diciendo eso



La iglesia, agregó Sanz, no pueden defender a los alcaldes extorsionados.

"Yo soy católico, pero no voy a a ir a denunciar a la iglesia, si tengo que proceder con una denuncia o tendría que hacer a las autoridades correspondientes, a la Fiscalía, porque la iglesia no puede actuar para defenderlos, eso está clarísimo.

"Se tiene que abrir una Carpeta de Investigación, se tiene que proceder a darle protección en ese sentido, dependiendo el tipo de amenaza, pero tiene que haber algo abierto, investigación", dijo.



LEA TAMBIEN Desmembrado es "repartido" en varios puntos de Morelos Los restos del sujeto que fue identificado como Jesús Francisco "N", de 23 años, aparecieron en los municipios de Cuernavaca y Xochitepec.

LEA TAMBIEN Violencia en Morelos llega hasta los alcaldes; marchan por la paz El obispo de la Diócesis de Cuernavaca dijo que 18 de 33 alcaldes de Morelos pagan derecho de piso entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales a bandas criminales