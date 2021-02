Alcaldes apoyan a Astudillo en reforzar acciones contra covid-19

Debemos hacer más frente a la pandemia por Covid-19, la pandemia sigue, no se ha ido y se va a ir cuando llegue la vacuna y cuando las medidas cada quien las tome muy enserio, pero hay muchas personas que no las toman en serio. Hay que decirle a la gente que el problema sigue, les pedimos su colaboración, todas las autoridades estamos trabajando para tratar de que el contagio ya no siga creciendo en la Costa Grande de Guerrero