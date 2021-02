Alcaldes amagan con más protestas, tras ser gaseados en Palacio Nacional

Ante la nula respuesta federal a sus necesidades presupuestarias, más de 200 alcaldes, del PRI, PAN y PRD, protestaron este martes a las afueras de Palacio Nacional para exigir más recursos al presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, fueron repelidos con gas lacrimógeno. No obstante, adelantaron que no cederán y reanudarán las manifestaciones esta semana y la próxima.

La manifestación de ayer se produjo luego de que los ediles del país habían pedido más recursos a la Secretaría de Hacienda, buscado la intermediación de la Secretaría de Gobernación y llevado sus preocupaciones al Congreso de la Unión, pero sin haber recibido una respuesta.

Los presidentes municipales exigen se les regresen más de 4 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad y Obra Pública que les serán retirados del Presupuesto de Egresos de 2020.

Acusaron que de cada 100 pesos que se recauda en nuestro país, 80 son para la Federación, 16 para los Estados y 4 a los municipios.

Ante esta realidad, los manifestantes abrieron el muro de madera que resguarda las obras de mantenimiento en Palacio Nacional, por lo que elementos de seguridad cerraron los accesos para evitar confrontaciones y utilizaron gas lacrimógeno.

Esta mañana se manifiestan, entre pirotecnia y música de viento, afuera de Palacio Nacional alcaldes panistas y pobladores de Tultepec, #Edomex https://t.co/vN8uhCc9Vb pic.twitter.com/v4T8voGOCg — La Silla Rota (@lasillarota) October 22, 2019

La manifestación causó revuelo en redes sociales por haber estado amenizada con pirotecnia y música de banda.

Los estados de los que asistieron los munícipes fueron Veracruz, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Chiapas, Campeche, Yucatán, Guerrero, Coahuila, de México, y otros.

Aquí el momento en que los policías militares de Palacio Nacional utilizaron gas lacrimógeno para intentar dispersar a los alcaldes que se manifestaban en la Puerta Mariana. pic.twitter.com/1TNoXrDQJe — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) October 22, 2019

Sobre los hechos, el Subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta anunció que ya hay una cita para atenderlos este miércoles en las oficinas de la SEGOB.

Sobre lo acontecido a las afueras de la Puerta Mariana, donde las autoridades disuadieron a los inconformes con gas lacrimógeno, el funcionario señaló que existen protocolos se seguridad que los municipios también deberían aplicarlos.

Existen protocolos de seguridad, para instalaciones, para personas, donde incluso los propios municipios deberían también utilizarlos en cada una de las poblaciones que ellos representan, donde los altos índices de violencia e inseguridad son necesarios sean utilizados

En el país existen 2,400 municipios. En la protesta del martes participaron alcaldes integrantes de la ANAC, la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), la Federación Nacional de Municipios de México (FENAM) y la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM).

“Muy delicado”, uso de gas lacrimógeno

Enrique Vargas del Villar, presidente Municipal de Huixquilucan y titular de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), calificó como “muy delicado” lo que pasó afuera de Palacio Nacional, el haber recibido a los presidentes municipales con gas lacrimógeno.

Queríamos hablar con el presidente de la República, que viera cuáles son las necesidades de cada uno de los municipios, que diera la instrucción a los diputados, porque si él no da la instrucción al grupo parlamentario, no mueven una coma. Y estamos a tiempo de salvar a los municipios, ya sería el segundo año que no hay recursos para los municipios de Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), pueblos mágicos, de diferentes recursos que antes bajaban. No podemos seguir así. Es muy importante que el presidente de la República escuche cuáles son las necesidades de los municipios

“A nosotros lo que nos preocupa son los municipios chicos. Donde no tienen dinero para calles, patrullas, luminarias. De todos los partidos políticos, para que hayan estos recursos necesarios. Por eso es esta lucha. En el presupuesto de Fortaseg están mandando para seguridad 3 millones nada más y nosotros estamos pidiendo 6 mil millones de pesos. Estamos viendo que es el año más violento que se tiene registro en el país y por eso necesitamos más recursos para combatir la inseguridad”.

Francisco Javier Castellón de Tepic, Nayarit, cuenta las necesidades que tiene para expresarle a Andrés Manuel López Obrador https://t.co/k9QVk6ZgVd pic.twitter.com/7mQp4Z5q1t — La Silla Rota (@lasillarota) October 22, 2019

Para el alcalde de Huixquilucan, la falta de presupuesto representa un castigo para todos los municipios, además de tener un manejo discrecional de los recursos públicos, porque en Tabasco, por ejemplo, el presidente descontó de un plumazo 11 mil millones de pesos de la deuda que se tenía con CFE.

Judith Fernández Gutiérrez, Aquixtla, Puebla, forma parte del frente común para pedir una revisión al Presupuesto de egresos. https://t.co/k9QVk6ZgVd pic.twitter.com/c0oxY5eRci — La Silla Rota (@lasillarota) October 22, 2019

“No puede ser que su estado, gobernado por Morena, llegue y de un plumazo quite 11 mdp. Entonces que nos lo quite a todos los municipios, a todos los estados. Y así te puedo decir casos y casos donde sólo va a sus gobiernos donde deja dinero en sus gobiernos y no al resto”.

Vargas del Villar adelantó que los alcaldes están convocando para el próximo lunes, si no hay una respuesta, a 10 mil personas, entre regidores, síndicos, ciudadanos, para que nos acompañen y nos reciba el presidente de la República.

Alcaldes del PAN, PRI y PRD protestan afuera de Palacio Nacional. Piden apoyo presupuestal y son recibidos con gas pimienta https://t.co/vN8uhCc9Vb pic.twitter.com/WKZctZ1Syi — La Silla Rota (@lasillarota) October 22, 2019

Atole con el dedo

El alcalde panista de la capital guanajuatense, Alejandro Navarro, aseguró que desde este año muchos municipios se vieron afectados por los recortes al Fortaseg, al de fondo minero, promoción de turismo y pueblos mágicos.

En el presupuesto 2020 viene otro recorte muy fuerte. La idea es que nuestro Presidente escuche. Ya fuimos al Congreso federal, a Gobernación y es puro atole con el dedo

Dijo que espera que con la manifestación en Palacio Nacional y la reunión en Cámara de Diputados haya buenos resultados, en beneficio de la gente que votó por ellos.



Añadió que Guanajuato es una entidad con industria minera, por lo que criticó los recortes al Fondo Minero.

Alejandro Navarro, alcalde de León, Guanajuato explica lo sucedido esta mañana: https://t.co/k9QVk6ZgVd pic.twitter.com/XXwRohSaA0 — La Silla Rota (@lasillarota) October 22, 2019

“El gobierno federal va a seguir cobrando impuestos, pero no los va a regresar a los municipios… no podemos permitir que los recursos municipales se vayan a programas sociales de quienes no estudian ni trabajan”.





Trato digno: Taboada

El alcalde de la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México, Santiago Taboada, pidió un trato digno de la Federación a los municipios y alcaldías.

“Es donde se genera primero la riqueza, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, la riqueza del país, y se nos hace a un lado”, dijo el panista.

"Pedimos realmente que los municipios tengan un trato digno en el presupuesto de egresos de la Federación" dice @STaboadaMxhttps://t.co/k9QVk6ZgVd pic.twitter.com/jH4abkDCS5 — La Silla Rota (@lasillarota) October 22, 2019

El ex diputado federal se mostró preocupado porque además los recortes en materia de seguridad se hacen cuando se vive el año más violento, y la respuesta son los recortes al Fortaseg y con eso no se atiende al gobierno más cercano a la gente.

“No estamos pidiendo migajas, sino un trato digno. Somos generadores de que todas las finanzas públicas de este país estén en condiciones de entregar programas sociales”, afirmó.

Que diputados sean sensibles: Yunes

El alcalde de la capital veracruzana, Fernando Yunes, explicó que los recortes en el presupuesto de egresos 2020 implican que los municipios en materia de seguridad no puedan tener más policías y patrullas, ni para la compra de equipos nuevos.

Fernando Yunes, de Veracruz, forma parte del frente común para pedir una revisión al Presupuesto de egresos. https://t.co/k9QVk7gRML pic.twitter.com/5byaNFFmFQ — La Silla Rota (@lasillarota) October 23, 2019

Además, limita la infraestructura social básica e impide atender a las colonias más pobres de la ciudad y ponerles banquetas, guarniciones y darles servicio de agua potable y drenaje.

“Es lo que venimos a exigir, que diputados sean sensibles a las exigencias de los alcaldes”, expresó el panista.

Son puros atropellos

La alcaldesa de Aquixtla, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, Judith Fernández Gutiérrez, acusó que “los municipios hemos sido totalmente atropellados, se están violando nuestros derechos, nuestra autonomía como municipios y eso es la carencia de recursos”.

En su caso, lleva un año al frente de la alcaldía y aseguró que para el presupuesto 2019 no recibió recursos adicionales, pese a que presentó proyectos de distintos tipos. A ello no ayudó que en dos años hubo 5 gobernadores en la entidad.

Además, el municipio en la administración pasada tuvo una declaratoria de emergencia por sequía, ya que se perdió el 100 por ciento de la cosecha de maíz y 60 por ciento de la de jitomate.

Sin respuesta positiva

El alcalde de Tepic, Nayarit, Francisco Javier Castellón, de extracción perredista, afirmó que la mayoría de los municipios carece de recursos contra la inseguridad y deja en la indefensión a las demarcaciones.

Otros fondos donde los alcaldes pedirán no haya recortes es en los fondos Minero, el de Pueblos Mágicos y de migrantes. Explicó que por ejemplo Tepic es un municipio minero y el fondo minero sirve para mitigar los problemas ambientales generados por la minería.

También el municipio sirve de paso a migrantes entonces atiende a personas que están en la calle y demandan servicios y para eso se necesitan recursos.

Seguridad municipal, prioridad baja para la 4T

El vicepresidente de la ANAC, Luis Bernardo Nava, alcalde de la capital de Querétaro y de extracción panista, frente al panorama de violencia que vive el país, el recorte de recursos a los municipios sólo demuestra que, para el gobierno federal, la seguridad de los municipios se encuentra entre las prioridades más bajas

“El gobierno federal está ninguneando a los municipios y nos está restando recursos que inciden en la calidad de vida de la gente”, acusó Nava.

Dijo que no fueron en un sentido de manifestación, sino de mostrar unidad, “para que nos hicieran caso” y solicitar una audiencia con el Presidente.

“Queremos audiencia, a eso íbamos, pero lamentablemente no sé por qué se atrincheraron, nos cerraron las puertas y entonces se convirtió en una manifestación. Queríamos una fecha cierta de cuando el Presidente nos iba a recibir”.

De acuerdo con datos del edil de Querétaro, “de la recaudación federal participable, de cada 100 pesos que llegan a esta bolsa, 80 se los queda el gobierno federal; 16 se queda en los estados y 4 por ciento a los municipios. Por eso, queremos hablar con el presidente”.

Que regrese el Ramo 23

“La intención es reclamar la asignación de recursos o que regrese el Ramo 23, que apoyaba con recursos para infraestructura, alcantarillado, agua potable, seguridad, muchas necesidades y nos están recortando el presupuesto”, dijo Agustín Lagunes, alcalde de Tlalixcoyan, Veracruz.

“Lo que se debe hacer es un reajuste en la regla de operación e igual no queremos tanto la reasignación de recursos a la cuenta bancaria. Igual y el gobierno federal puede cambiar un poco esta regla de operación y que ellos administren el recurso, pero que se nos asignen obras”, pidió.

“Lamento mucho que no nos haya podido atender. Entiendo las ocupaciones que tiene un presidente, pero nosotros somos los que estamos cercanos a la gente con las necesidades. Yo creo que vale la pena escuchar los dolores que tienen los presidentes de la ciudadanía, porque nosotros representamos a nuestros gobernados y yo creo que valdría la pena escucharlos. Esperábamos un gobierno de puertas abiertas”.

¿Cuáles son las razones por las que alcaldes se han manifestado en #PalacioNacional? Entre otras cosas, aseguran, corren riesgo obras para agua potable, pavimentaciones, iluminación y la seguridad ? https://t.co/THfTImk630 pic.twitter.com/q3JZG80OlK — Alcaldes de México (@AlcaldesMexico) October 22, 2019

Reparto inequitativo

"Nezahualcóyotl anualmente aporta a la federación más de 38 mil millones de pesos, pero recibe menos de 2 mil millones", señaló el presidente municipal de este lugar, Juan Hugo de la Rosa García.

Pidió que los recursos de la denominada Recaudación Federal Participable (RFP), en el presupuesto federal 2020, aumenten al menos el 9 por ciento en los ingresos que perciben los municipios.

Juan Hugo de la Rosa recordó que “en otros países los gobiernos reparten 35 por ciento de la recaudación federal a los municipios, aquí dan una miseria”.

Esto es lo que se vivió cuando presidentes municipales intentaron ingresar a la mañanera en Palacio Nacional pic.twitter.com/12zgUksCzQ — La Silla Rota (@lasillarota) October 22, 2019

No tenemos otra opción más que manifestarnos

El presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, precisó que no existe una interlocución directa, “ya se habían entregado oficios, pero nunca hubo respuesta”.

El edil comentó que gracias a que existe una buena recaudación, los recortes al presupuesto no afectarán la calidad de vida que caracteriza a la capital yucateca.

AMLO quiere concentrar más poder

Hipólito Deschamps Espino, munícipe de Medellín de Bravo, señaló que esta medida es percibida como una intención del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, de centralizar el poder y restarle autonomía a los Ayuntamientos.

“Se ve una intención clara del presidente López de seguir golpeando y tratando de generar una reducción de poder importante a todas las áreas que no sean obviamente la de él. Se ve un claro presidencialismo”, dijo el también exdiputado local.

“Lo grave de la situación es que claramente se ve una reducción del 40 por ciento en temas de seguridad y esto parece increíble después del escándalo y la tragedia en Culiacán (…) El panorama para 2020 se ve peor. Se ve un gobierno que quiere centralizar todo el poder en una sola persona”, concluyó.

A la protesta también acudieron los alcaldes de Veracruz, Tlalixcoyan, Tres Valles, Álamo, Medellín de Bravo y Tomatlán.

Este es el momento en que los alcaldes que buscaban ingresar a #PalacioNacional para sostener una audiencia con @lopezobrador_ se repliegan por la presencia de gas lacrimógeno en las puertas del recinto. Más información ? https://t.co/DMuvpeIY6I pic.twitter.com/8vRMaq4toq — Alcaldes de México (@AlcaldesMexico) October 22, 2019

Gas y puertas cerradas

El alcalde de Chilpancingo, el perredista Antonio Gaspar Beltrán informó que se reunieron con una comisión de legisladores para que sean ellos sus interlocutores ante el gobierno federal y acerquen sus demandas.

"He de comentar que no fue así en la mañana. En la puerta (de Palacio Nacional) fuimos agredidos para dispersarnos, según ellos, de una manifestación violenta", dijo en un video colgado en su perfil de Facebook.

Se quejó de que en lugar de diálogo con López Obrador encontraran una represión, gas y puertas cerradas.

Propuso desde ese video que el gobierno reoriente los recursos federales, porque siente el abandono a los municipios.

Citó ejemplos de cómo ha impactado en Chilpancingo los recortes a obras públicas: 900 solicitudes pendientes y sólo 210 millones asignados. También dijo que parece que al gobierno federal no le importan más obras de las que ha anunciado. "Nos estamos quedando atrás como municipales", agregó.

Movilización de alcaldes crecerá

El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, advirtió que la movilización de alcaldes de todo el país crecerá este jueves en número y acciones, en caso de que no sean recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El alcalde michoacano confió en que a esta movilización se sumen más presidentes municipales que se puedan, independientemente de sus simpatías partidistas.

Explicó que el recorte a las partidas presupuestarias a municipios ha afectado en el ámbito social al no tener las herramientas para mejor infraestructura y seguridad.

Manríquez González dijo que también piden que vuelvan a entrar en operación más programas y acciones que esta administración federal ha desaparecido.

Puso como ejemplo el Ramo 23 que refiere a acciones de infraestructura en municipios que ya desapareció el gobierno federal, lo cual los deja en el abandono en este rubro.





CON INFORMACIÓN DE BRENDA LUGO, MAURICIO OBLEA, MARCO A. MARTÍNEZ, CLAUDIA ARRIAGA, JUAN LÁZARO, MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA, MARGENA DE LA O, ZETTIA SCARLETH PÉREZ, ALEX RAMBLAS Y JUAN MANUEL GONZÁLEZ