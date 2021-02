Alcalde de Tijuana denuncia amenazas del subsecretario Ricardo Peralta

“El pueblo no es tonto, el pueblo se da cuenta, no es como antes. Pero esa es la típica manera del PRI (…) lo que no se vale es andar en campaña cuando se les está pagando para hacer un trabajo”, acusó Jaime Bonilla, que por otro lado promueve a la alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar, y al alcalde de Ensenada Armando Ayala, ambos de Morena.