Alcalde de Puebla llama a mujeres “cobardes y sucias”

El edil de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, calificó a las mujeres solteras como “cobardes y sucias”, porque no tienen valores; él se disculpa. Foto tomada de internet

El presidente municipal de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, calificó a las mujeres solteras como “cobardes y sucias”, porque supuestamente carecen de valores.

El colectivo Mujeres Sin Miedo evidenció, vía Twitter, un audio donde el edil alude que debido a que las mujeres son “tan cobardes y tan solas, que están solas”.

Agregó que sólo los adultos mayores, a las que nombró “las súper abuelitas”, son las únicas “que no se dejan, ésas son las de antes, las que traen nuestros valores”.

“A veces les digo a las muchachas: ¿para qué quieren al marrano si na’más se van a comer un pedazo de chorizo o de longaniza? Porque hay mujeres tan cobardes y tan sucias que están solas. ¿Y quién le entra ahí? La abuelita, les vamos a llamar las súper abuelitas,” se escucha en el audio.

Tras la divulgación de este audio, Mujeres Sin Miedo exigió la revocación de mandato del funcionario, ya que desde su perspectiva debe ser juzgado por violencia de género y misoginia.

Sin embargo, Peredo Grau aseguró en conferencia que la frase que soltó en una reunión con el DIF municipal no fue para todas las mujeres, sino para aquellas que no denuncian las violaciones sexuales de terceros contra sus hijos.

"Quiero decirlo públicamente, les quiero decir que me referí a un grupo de mujeres que, no obstante de que están violando a sus hijos, no vienen a denunciar, y que son las abuelitas las que vienen a denunciar", se excusó.

"Entonces cuando yo uso las palabras, a lo mejor no usé las palabras adecuadas, por eso quiero públicamente hacer una disculpa a todas las mujeres que en un momento determinado pudieron sentirse ofendidas.