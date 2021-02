Alcalde de Mexicali va a la Corte contra la Ley Bonilla

Aunque todavía no ha sido publicada en el Periódico Oficial de Baja California, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, presentó este lunes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la reforma constitucional que amplía el mandato del próximo gobernador,Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

“Estamos haciendo eco de muchos pensamientos de mexicaleneses que están en contra de este atropello a la Constitución de Baja California y al estado de derecho porque sería un antecedente catastrófico para el país que se pudiera permitir que, pasada las elecciones, los congresos pudieran ampliar o reducir los períodos de gobierno”, expresó.

Gustavo Sánchez explicó que, en materia de reformas constitucionales, los ayuntamientos tienen el derecho a acudir al Congreso, pero “nunca fuimos citados y se llevó a cabo este procedimiento legislativo carente de sentido jurídico y hoy venimos ante la Corte a contravenir esa circunstancia”.

“Presentamos acción jurídica, nosotros como ayuntamientos la Constitución mandata que debemos ser llamados a comparecer y no fue así, de haber sido llamados hubiéramos votado en contra”.

El alcalde subrayó que es la primera acción que se promueve para restablecer el estado de derecho, al tiempo que hizo un llamado a los otros cuatro ayuntamientos (Tijuana, Rosarito, San Felipe y Ensenada) para que se sumen en contra del indebido proceso.

El pasado 9 de julio, el Congreso del Estado de Baja California reformó la constitución local para que el periodo de gobierno, que comienza el próximo 1 de noviembre, sea de cinco años y no de dos, como estaba contemplado al momento de la elección, el pasado 2 de junio.

Gustavo Sánchez, alcalde de Mexicali, presentó la que sería la primera controversia constitucional contra la reforma que amplía de 2 a 5 años el mandato de gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla.

Carta abierta a AMLO

En un hecho inédito, Mexicanos contra la Corrupción publicó una carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, y firmada por cientos de ciudadanos, donde advierte que la democracia en el país enfrenta una nueva amenaza, luego de que 21 legisladores del Congreso de Baja California pretenden violar la Constitución y la voluntad ciudadana expresada en las elecciones del 2 de junio.

La Silla Rota te presenta la carta de manera íntegra:

Hecha la elección y entregada la constancia de gobernador electo, el Congreso local decidió extender el plazo de la gubernatura de dos a cinco años.

Este acto viola el artículo 41 de la Constitución al impedir que, pasado el periodo por el que fue electo, se renueve el poder ejecutivo local; altera la voluntad de los electores y les impide, transcurridos los dos años, tomar una nueva decisión, vulnerando su derecho de votar y ser votado. Tal decisión fue usurpada por la legislatura.

El Presidente afirma que el caso no es de su competencia y que el asunto corresponde al Tribunal Electoral, que es autónomo e independiente. “Si hay una manipulación, van a resolver los del Tribunal Electoral”, “A ellos corresponde”, “Nosotros no nos metemos en esos asuntos”.

En lo personal Olga Sánchez Cordero opina que es inconstitucional, pero como Secretaria de Gobernación declara que será “respetuosa del Congreso local”. Su subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, estima que “la reforma local no transgrede ningún principio constitucional” y que “en la boleta electoral no se señala la vigencia del gobierno”. Remata “si la naturaleza de la reforma obedeció para que la alternancia tuviera un profundo cambio de régimen y no de gobierno, bien vale profundizar y no agraviar más a un pueblo que eligió la justicia por encima del poder”.

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, también defiende y avala el atropello de los legisladores de Baja California aduciendo que “es una locura hacer una elección cada dos años y la gente está cansada de tanto votar

En sentido opuesto, es de reconocer y debe atenderse el Pronunciamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en el que se detallen el conjunto de violaciones a la Constitución y se manifiesta contra el decreto que amplía el periodo del Ejecutivo Estatal.

El Presidente sí debe meterse “en esos asuntos” porque estamos frente a un tema del orden constitucional y democrático de la nación. No le corresponde decidir, pero no debe callar. El Ejecutivo Federal tiene la facultad de ejercer una acción de inconstitucionalidad, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. Lo mismo pueden hacer el 33% de los integrantes de la legislatura local y los partidos.

En otras ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto. En 2006 el Congreso de Chiapas pretendió ampliar el mandato de los legisladores locales y miembros de los ayuntamientos y en 2007 el Pleno resolvió que: “Esa ampliación del mandato ha significado la violación del principio de no reelección porque… este principio implica una prohibición fundamental: la prórroga o extensión del mandato más allá para el cual se ha sido electo democráticamente, sea mediante la organización de nuevas elecciones, sea mediante un incremento con esos efectos” (AI 47/2006).

Algunas voces se han alzado en contra de este atropello a la democracia. Nosotros alzamos la nuestra. No se debe guardar silencio ni permitir la destrucción de los más elementales principios de la democracia

No a otro golpe al de por sí endeble Estado de derecho.

Subsecretario de Segob defiende facultades del Congreso

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmara que la "Ley Bonilla" viola la Constitución, el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Ricardo Peralta, defendió la facultad del Congreso local para hacerlo, aunque no se pronunció a favor o en contra.





“No solamente tiene facultades y atribuciones cualquier congreso del país para modificar sus propias leyes, no se califica si está bien o está mal en la ley, simplemente tiene atribuciones”, señaló.

“(No estoy) ni a favor ni en contra, simplemente los congresos tienen atribuciones y facultades, no califiqué ni he calificado si está bien o está mal, o esté a favor, simplemente tienen atribuciones y facultades los congresos, para eso están”. Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, el funcionario sostuvo que si la reforma está "mal o bien", o es antidemocrática, lo definirá eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hoy se presentó una controversia constitucional.

Cuestionado sobre si el Gobierno federal está usando a Baja California como un laboratorio político-electoral para eventualmente extender el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario dijo: “No hombre, por lo menos no tengo yo noticia de eso”.