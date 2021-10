Alarma aumento de agresiones y muerte de mujeres migrantes en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Mientras cerca de 5 mil migrantes de al menos 15 nacionalidades avanzan en caravana por los municipios costeros de Chiapas para llegar a la Ciudad de México, las muertes violentas de mujeres y niñas migrantes van al alza en esta entidad del Sureste mexicano.

De acuerdo con el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres del estado, en lo que va de este año 16 mujeres centroamericanas y caribeñas murieron de manera violenta en la geografía chiapaneca; de esa cifra, al menos una decena se trató de feminicidios consumados.

Mientras que en el 2020, detalla el reporte de esa organización no gubernamental, 11 mujeres migrantes, también de Centroamérica y del Caribe, perecieron en nuestra entidad de forma violenta.

Un par de esos casos fueron feminicidios consumados. "Pero creemos que las demás muertes tienen que ser investigadas como feminicidios hasta que se aclara el motivo real", agrega la ONG.

Esta semana, en territorio chiapaneco aparecieron muertas dos mujeres originarias de Haití. En uno de los casos existen huellas de tortura y abuso sexual.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó del inicio de la carpeta de investigación por el feminicidio que se registró el lunes pasado en las inmediaciones de la carretera conocida como "Jaritas", ejido Nueva Libertad, municipio de Tapachula. En este caso estarían involucrados policías locales, lo que aún no se ha corroborado.

Sin embargo, no ha dado a conocer nada sobre el otro hecho suscitado el martes 28 de octubre en la misma región del Soconusco. Según las versiones extraoficiales, una mujer falleció en una balsa al momento de cruzar el río Suchiate y fue abandonada por el hombre que la acompañaba.

ALARMAN VEJACIONES CONTRA MUJERES Y NIÑAS MIGRANTES

Para Carmen Marín Levario, socióloga y feminista chiapaneca, un fenómeno que se ha observado con mayor fuerza en los últimos años, es el éxodo de mujeres de todas las edades hacia otros países, lo que ha impactado en gran medida.

"En el siglo XX observabas que quienes migraban más eran los varones, de todas las condiciones y edades, pero hoy es alarmante que hasta niñas atraviesen solas este continente, rumbo a los Estados Unidos", asevera.

Lo más crudo de todo, dice, es que a ellas no solo se les complica la situación económica sino la violencia a la que son sometidas en sus naciones por redes criminales o en su migrar por el solo hecho de pertenecer al género femenino.

"Las vuelve sumamente vulnerables; lo que se puede ver también es que vienen en grupos, con amigas, familiares, o con sus hijas", advierte la académica universitaria, quien reitera que, de por sí, ellas huyen de la violencia en sus territorios, y en el proceso de movilidad irregular se topan con más vejaciones y discriminación.

De hecho, considera que este fenómeno migratorio, donde las mujeres son cada vez más visibles, refleja las consecuencias de las leyes patriarcales "tan brutales" que generan la exclusión.

"La violencia es cada vez más exacerbada. Veía apenas en estos días cómo en Haití grupos criminales se disputaban el poder o control de la gasolina; los disparos que recibieron barcos mexicanos que llevaban ayuda solidaria a ese país... vivimos en un infierno", evidencia.

MIGRACIÓN Y TRÁMITES DE REFUGIOS SIGUEN AL ALZA

Con base en datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados (Comar), el número de solicitantes de la condición de refugiados en México, al cierre de septiembre pasado, representaba un aumento del 120 por ciento respecto a la cifra de solicitantes del año pasado, y un alza de casi 29 puntos porcentuales respecto al 2019, año con el anterior récord histórico.

Chiapas encabeza la lista de trámites de ese tipo con 67,187; le siguen Tabasco, con 5,897; Baja California (2,667); Nuevo León (1,999), Veracruz (1,735), entre otros. Los hondureños son los que más solicitudes hacen: 31,884; le sigue Haití con poco más de 26,000, luego Cuba con casi 7,700, entre otros.

Al cierre de septiembre de este 2021, según la Comar, la cifra es mayor a 36,000 mujeres, es decir 133% más que en todo el 2020 (en total fueron 15,511 trámites de damas migrantes), lo que representa el 39.96% del total.

Andrés Ramírez, su titular, advierte que es tal la llegada masiva de haitianos, desde mayo de este año, que a mediados de octubre éstos "son ya la nacionalidad con mayor número de solicitantes de la condición de refugiados en el país, al rebasar a los hondureños".

TEMA MIGRATORIO ESTÁ DESHUMANIZADO

Entrevistado vía telefónica, Irineo Mujica, vocero de la organización Pueblos Unidos Migrantes, lamenta que el tema migratorio esté deshumanizado, y lo peor: la violencia contra las mujeres "es permitida por este gobierno".

Además, evidencia que se le ha permitido a los policías municipales que hagan el trabajo sucio de contener a los migrantes, "de tener poder sobre ellos. Otros gobiernos sabían que eso era un peligro, y por eso les quitaron ese poder, pero ahora vemos que cualquiera tiene la encomienda de pedir papeles".

Si las policías municipal y estatal no tuvieran derecho de hacer esas revisiones, no tendrían la autoridad de llevarse a las mujeres "o de hacer este cochinero, y claro que ellos son los responsables", subraya quien también encabeza la actual caravana migratoria en su paso por Chiapas.

Prueba de ello, refiere, fueron las muertes de dos mujeres haitianas esta semana y lo que elementos del INM le hicieron a otra centroamericana hace unos días, al provocarle un aborto después de someterla, a golpes y jalones, en esta misma entidad.

"Estamos en una crisis de valores, de este gobierno que no respeta a los migrantes, que no respeta a los pobres, ni a sus propios medios, y ahora esta Cuarta Transformación no es igual a los anteriores gobiernos, ¡es peor!"

Aunque la organización "Una Ayuda para ti, Mujer Migrante", con sede en Tuxtla Gutiérrez, estima que al menos el 70% de las mujeres migrantes sufre algún tipo de abuso sexual en su caminar hacia el llamado "sueño americano", la cifra podría ser superior.

