"Al tanteo", así cobra servicio de gas en Monterrey y duplica tarifas

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 28/03/2019 07:12 p.m.

"Me están cobrando lo doble, de 600 a 1200, y no tenemos nosotros de dónde sacar este dinero. No es justo, se me hace que es un robo y no es culpa de nosotros porque toda la gente está reclamando lo mismo"

Es el testimonio de Rebeca Hernández, de la colonia Mirasol, quien ha denunciado los aumentos en el servicio de gas, que da la empresa Gas Natury.

Los habitantes de cuatro sectores de la colonia Praderas de San Juan se quejaron del aumento en el cobro por el servicio, incluso una vecina denunció que, de 895 pesos, el total se elevó a 2 mil 211 pesos.

En la sucursal de la empresa en Eloy Cavazos y Manantial, de la colonia Campestre La Silla, del municipio de Guadalupe, los usuarios se quejan del alza inmoderada.

El descontento social se esparce sobre la Zona Metropolitana de Monterrey.

Esto tras el incremento a más del 100 por ciento de las tarifas de la empresa Gas Naturgy, que realizó la cobranza en los últimos cuatro meses "al tanteo", y sin revisar a fondo los consumos en los medidores, en tanto, organizaciones civiles y políticas exigen que se castigue a la firma y actúe la Comisión Reguladora de Energía.

Pueden consultar su factura de manera más rápida en la página www.naturgy.com.mx y nos comprometemos a no suspender el servicio a quien esté en el litigio de revisión, fue la postura de la empresa gasera en el estado de Nuevo León.

Las filas de reclamos son largas a las puertas de la firma. Mientras, Profeco reconoce que las empresas tienen más de mil quejas en su contra y la gasera se constituye en el primer lugar de denuncias.

Rodolfo Berthely, vecino del Fraccionamiento Azteca, no sólo pasó de 499 a mil 130 pesos de un bimestre a otro, sino que le cortaron el servicio de gas pese a que no se vencía todavía.

El senador por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, convocó el pasado martes a todos los nuevoleoneses afectados por el cobro excesivo en el servicio de gas natural a interponer una demanda colectiva en contra de la empresa Naturgy.

Acusó que la empresa comete abusos en la facturación con permiso de la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que se debe presentar una demanda civil contra lo que antes era Gas Natural Fenosa, para que no se repitan estas actividades.

Según explicó, estos cobros exorbitantes, de los que están siendo víctimas muchos nuevoleoneses, se debe a un contrato de adhesión firmado entre Naturgy y la Profeco, para que la empresa pueda hacer estimaciones al momento de calcular el consumo de los usuarios, y no llevar a cabo la medición real de la cantidad de energético que consume cada familia regiomontana.

"Vamos a actuar de manera contundente contra esta empresa que antes era Gas Natural Fenosa, ahora Naturgy, porque basados en un contrato de adhesión que les permite Profeco cobrar al tanteo y al cobrar al tanteo hemos visto que han subido del 100 al 500 por ciento los costos. Vamos a preparar una demanda civil colectiva para que todos aquellos que pagaron de más se les regrese".

Los legisladores Hernán Salinas, del PAN, y Santiago González, del Partido del Trabajo, opinaron que esta situación monopólica no solamente se da en Nuevo León sino en todo el país. Y advirtieron que por más molestos que estén los usuarios afectados por los cobros basados en estimaciones por parte de la compañía de gas, tendrán que seguir siendo sus clientes ya que la distribución de las concesiones no permite que otra empresa utilice los mismos ductos.

Para Salinas, este problema surgió desde el año 1997 cuando se otorgó la concesión a la entonces llamada Gas Natural Fenosa y se autorizó sectorizar el servicio de gas, de tal forma que dos o más compañías no pudieran servicio en las mismas colonias.

De esta forma, el alza la califica como un robo la diputada de Morena, Claudia Tapia, y los coordinadores del PAN, Carlos de la Fuente; del PRI, Francisco Cienfuegos, y Luis Donaldo Colosio, de MC. Tapia coinciden que desde 2015 se han realizado aumentos indiscriminados, por lo que busca ya el apoyo de Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, para solicitarle que proceda a la clausura de la empresa.

Por su parte el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, así como diputados locales y federales del PAN, se reunieron con el delegado de la Profeco, Aarón González Vázquez, a quien solicitaron investigue los sobrecostos aplicados en la última facturación de la empresa de Gas Natural Naturgy, así como frenar las mediciones al "tanteo", denunciados por miles de ciudadanos afectados por estas irregularidades.

En el mes de junio de 2018 la empresa española Gas Natural Fenosa cambió su nombre a Naturgy con el objetivo de constituir una marca internacional y consolidarse como un operador energético global, pero las quejas sobre el costo del servicio no han disminuido, pues desde antes del cambio se daban aumentos similares.

Durante la instalación del Consejo Consultivo del Consumo en Nuevo León, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, y el delegado local, Aarón González Vázquez, dieron a conocer que el mayor número de quejas en la entidad es para Gas Natural y Mueblerías, particularmente la Cúpula, que suma un número récord de denuncias.

Por otro lado, las autoridades de Profeco dieron a conocer que Gas Natural es la empresa líder en denuncias en la entidad,

DuranteĀ el 2018 en Nuevo León se registraron 3 mil 600 quejas ante la Profeco, y de acuerdo al delegado local, Aarón González Vázquez, en lo que va del 2019 (o en los primeros 45 días), han recibido mil 249 quejas.

"Es demasiado para mí, o sea que sí subió lo doble ahorita y eso es lo que vengo, la verdad no me parece justo por lo mismo porque ahorita me estoy dando cuenta que hay mucha gente que está en esa situación", agregó Patricia Reyna, vecina que, como otros, se ha visto afectada por el aumento de cobro en el servicio.

LEA TAMBIEN Buscarán consulta popular para regular el transporte en Nuevo León Activistas informaron sobre la intención de una consulta popular para la restructuración del servicio del transporte en la zona metropolitana de Monterrey

LEA TAMBIEN Transportistas operan sin ley en Nuevo León Los transportistas argumentan que los insumos para las unidades han subido, por lo que han suspendido el servicio, mientras que otros han subido las tarifas hasta cinco pesos

bl