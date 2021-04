Al grito de ''tenemos hambre'' se amotinan reos en penal de Tijuana +video

TIJUANA.- Internos del Centro de Readaptación Social La Mesa, ubicado en Tijuana, Baja California, protestaron desde sus celdas por la falta de alimentos.

''Tenemos hambre, queremos comida'', eran los gritos que se escuchaban desde el interior de la prisión igual que los golpes en los barrotes.

"¡Tenemos hambre! gritan internos de la penitenciaría de La Mesa en un intento de amotinamiento. En septiembre del 2008 esta cárcel registró #motín y fuga #Tijuana. pic.twitter.com/X4K2lfc3vk — Claudia Orozco (@laorozcotv) April 14, 2021

Las protestas iniciaron durante la noche el martes en los edificios 1, 2 y 3 y se postergaron hasta esta madrugada, derivado de esta situación elementos de seguridad del penal desplegaron un operativo para controlar a los internos.

A través de videos que circulan en redes sociales, se observa a elementos de seguridad del penal en la barda de la prisión, con armas de disuasión buscaban calmar los ánimos de los reos, quienes no paraban de gritar y exigir mejores condiciones de vida.

En cuanto se reportó este inusual movimiento, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario reportó que personal de la policía municipal y de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación acudieron a la de La Mesa para apoyar y controlar los disturbios.

La dependencia reportó que no hubo de heridos de personas privadas de la libertad o elementos de la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria agredidos.

En tanto, personal de la Comisión de Derechos Humanos de Tijuana ingresó al penal para cerciorarse sobre el posible motín y las condiciones en las que se encontraban los reos e informar a sus familiares sobre la situación.

Heriberto García, comisionado derechos humanos comentó que en la revisión los reos reclamaron la falta de alimentación y las condiciones en las que se encuentran los presos son deplorables.

El comisionado, dijo que no existió ningún motín, ni siquiera conato de uno y tampoco se registraron lesionados; sin embargo, aseguró que se harán investigaciones sobre los motivos por los que no se les alimentó a tiempo, pues los disturbios habrían iniciado por no recibir la cena, ya que autoridades del penal informaron que sí hubo desayuno y comida.

INGOBERNABILIDAD EN LA MESA

En el centro penitenciario de La Mesa hay 4 mil 018 reos, cuando su capacidad es solo para 2 mil 546, las celdas para cuatro personas son habitadas por siete.

Las riñas son constantes, lo mismo entre habitantes de una misma celda que entre miembros de diferentes pandillas. Y aunque no se han encontrado armas o cuchillos, los internos fabrican su propia artillería con cualquier artículo con el que se pueda hacer una "punta".

En julio del año pasado, familiares de personas que se encuentran recluidas en el penal de La Mesa denunciaron que aumentaron los precios de los alimentos y productos de limpieza que compran los reclusos casi en 100%.

Los denunciantes dijeron que esto es un problema, pues con la pandemia por coronavirus tienen menos ingresos económicos y se les dificulta apoyar a los reclusos.

Un familiar dijo que su hermano, quien lleva varios años recluido en el penal de La Mesa, le pidió ayuda para denunciar ante derechos humanos, porque consideran que el alza de los costos de alimentos es desproporcionado y lo hicieron sin previo aviso.

También indicaron que viven hacinados con hasta 10 reclusos por celda y les cortan el servicio de agua potable.

kach