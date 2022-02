Al estilo narco, dueño de bar y cliente "tablean" a trabajadores

"Al momento que ingreso al establecimiento me cierran la puerta, le pregunto al de seguridad por qué cerraba, y me responde que eran órdenes de los dueños; me percato que ahí estaban Hugo "Z"; Carlos "M", dueño de las Grúas R.T. y supuesto ofendido, dos de sus escoltas, Rausel "C" y alrededor de 12 compañeros de trabajo", recuerda Erick en entrevista.