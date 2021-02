Al austriaco Florian Kafka lo mataron en Sonora para robarle el auto

HERMOSILLO.- Florian Kafka, de 37 años, viajó a México para conocer su belleza, sus paisajes y, sobre todo, las playas; pero en su tránsito por Sonora se encontró con un grupo de sicarios que buscaban robar vehículos para cometer sus fechorías. Él se resistió y recibió balazos con una "cuerno de chivo".

Hoy, el autor de su homicidio purgará una sentencia de 45 años de cárcel, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)... y su familia tendrá algo de justicia.



El turista, originario de Austria, había viajado a Tijuana, Baja California en diciembre del año pasado, donde convivió con algunos de sus amigos, conoció los principales destinos turísticos, e incluso la frontera de barrotes de fierro que divide México y Estados Unidos, que llega hasta el mar, en la zona conocida como Playas de Tijuana.

Después, según sus familiares publicaron en redes sociales, Florian emprendió un viaje en automóvil, pero fue poco tiempo después de ingresar a territorio sonorense cuando perdieron contacto con él.

Fue reportado como desaparecido por sus amigos en Tijuana el 10 de diciembre del 2020. Así inició su búsqueda por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno e incluso por la Interpol, debido a su estatus de extranjero europeo.

Días después, el vehículo rentado en el que viajaba, un Chevrolet Cavalier modelo reciente, fue encontrado en un taller mecánico en el municipio de Benjamín Hill, ubicado en la zona norte de la entidad, a dos horas de la frontera con Estados Unidos.

Las investigaciones continuaron y su cuerpo fue hallado en una brecha de la carretera federal México 15, cerca de la localidad de Pitiquito; ésto lo dieron a conocer los familiares, el dos de enero de este año, en la página oficial de Facebook para su búsqueda, donde exigieron justicia por su asesinato.

"Nuestro Florian fue localizado sin vida. A México fue de turismo un hombre austriaco joven, saludable, amoroso, divertido, deportista, entusiasta, inteligente, amado y respetado por familia y amigos. México nos regresa un cuerpo sin vida. Justicia para Florian".

La Fiscalía se abstuvo de proporcionar información oficial, hasta que estuvieran los resultados de genética.

Según el relato del propio homicida, identificado como Eliezer Enrique N., el homicidio ocurrió el mismo día de la desaparición de Florian Kafka.

Ese 10 de diciembre, el austriaco viajaba por la carretera federal 15, que atraviesa Sonora, y a la altura de Pitiquito, Eliezer Enrique N. le dio señales de alto, con un rifle AK-47, conocida como "cuerno de chivo".

Florian se detuvo y escuchó las palabras amenazantes del delincuente, pero no entendía qué era lo que decía. Al darse cuenta que lo querían despojar de su vehículo, intentó defenderse y el sicario descargó su arma contra él.

"Lo bajó a la fuerza mientras le apuntaba con el arma, al no entender lo que le decía, por el idioma de la víctima, lo golpeó con el fusil. Al tratar de defenderse de la agresión, la víctima fue privada de la vida con proyectiles", describe el informe de la FGJE.

Fue así como su cuerpo terminó a la orilla de la carretera y el sicario, acompañado de otros criminales, se llevaron el automóvil, una laptop Lenovo 81HN y sus tarjetas de crédito.

ASESINO FUE DETENIDO POR OTRO DELITO

Después de la desaparición del europeo, las autoridades iniciaron una serie de operativos por la zona desértica del norte de Sonora.

En uno de estos operativos, fue arrestado el 16 de diciembre un grupo de ocho personas; dos mujeres y seis hombres, por viajar en un automóvil Kia Río, modelo 2018, con reporte de robo en Hermosillo.

Los detenidos, entre ellos Eliezer Enrique N., iban cargados de cuatro armas largas y 421 cartuchos de grueso calibre, para uso exclusivo del Ejército; además de equipo y ropas tácticas, así como radios comunicación y teléfonos celulares, que utilizan los integrantes de cárteles de la droga para sus delitos.

Las ocho personas fueron vinculadas a proceso por posesión de vehículo robado y asociación delictuosa, pero durante las entrevistas, uno de ellos confesó haber asesinado a Florian Kafka para robarle su automóvil.

El Ministerio Público de la FGJE presentó elementos de prueba suficientes para que un juez le dictara una sentencia de 45 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, robo de vehículo y robo cometido en agravio de un extranjero.

"La Trilogía Investigadora, integrada por el Agente del Ministerio Público, elementos AMIC y personal de Servicios Periciales, determinó la responsabilidad de Eliezer Enrique N., quien aceptó su culpabilidad en los hechos donde Florian Kafka fue privado de la vida", informó la Fiscalía en un comunicado.

Sobre el informe de la Fiscalía y la detención del asesino, la familia del austriaco publicó de nuevo en redes sociales, donde agradecieron las gestiones de la investigación, aunque reclamaron falta de atención oportuna.

"A pesar de la información contradictoria, de la falta de atención oportuna y del profundo dolor que sentimos, agradecemos las gestiones de investigación y los procedimientos llevados a cabo", escribieron.

CARRETERAS DE SONORA, EN MANOS DE SICARIOS

No es la primera vez que una persona es despojada de su vehículo por hombres armados en esa zona desértica de Sonora. Para los habitantes de la región, es algo común, pero también para los viajantes de otras ciudades del estado, quienes toman algunas precauciones.

"Mi esposo viaja de trabajo muy seguido a Tijuana, pero no se lleva nuestro pick up, porque ya sabe que hay sicarios que quitan los vehículos que les pueden ser útiles. Por eso, intenta viajar en un sedán, no tan nuevo", contó a La Silla Rota una hermosillense, quien decidió omitir su nombre por seguridad.

Incluso, tampoco es la primera ocasión en la que extranjeros son víctimas de este tipo de despojos. En octubre del año pasado, la familia Davis, integrada por una pareja de esposos y sus dos hijas vivieron el terror.

La familia, originaria de Mesa, Arizona, viajaba el 7 de octubre a Puerto Lobos, una comunidad costeña, perteneciente al municipio de Caborca, y a plena luz del día un grupo de hombres armados los amenazó con armas AK-17 y les robaron su vehículo tipo pick up.

El caso se detonó en redes sociales por el video que grabó una de las hijas, en un ataque de pánico, llanto y desesperación.

Tras estos casos, la Policía Estatal de Seguridad Pública implementa operativos en estas carreteras que conectan los municipios de Puerto Peñasco, Sonoyta, Benjamín Hill y Caborca, donde operan grupos criminales que se dedican al trasiego de drogas hacia Estados Unidos.