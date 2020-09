Ahora ex big brother va por gubernatura de NL arropado por el PVEM

El ex candidato a alcaldía de Monterrey por el PT fue nombrado coordinador estatal del PVEM, cargo que lleva implícitas sus aspiraciones a la gubernatura. Foto David Casas

MONTERREY.- Patricio Zambrano, ex big brother, podría ser el candidato al gobierno de Nuevo León por el Partido Verde Ecologista de México.

El ex candidato a alcaldía de Monterrey por tres ocasiones por el Partido del Trabajo (PT) fue nombrado coordinador estatal del PVEM, cargo que lleva implícitas sus aspiraciones de ser candidato a la gubernatura de Nuevo León.

"Yo tengo muchas expectativas, no me dejan todavía decirlas... y para la gubernatura pues ¿por qué no?", dijo Zambrano quien hace meses, cuando se separó del Partido del Trabajo.

Como candidato logró votaciones históricas para el PT e hizo que el partido tuviera tres regidores en las últimas dos elecciones, al obtener el 20 por ciento de los votos.

Estoy muy agradecido por este nombramiento que me coloca en una posición donde voy a rendir cuentas claras, no nada más al partido, sino a la sociedad, sobre los candidatos y candidatas

Para el ex big brother, el cargo le dará la posibilidad de conocer y elegir a los perfiles que los representarán en el proceso electoral.

A su vez, el dirigente estatal del PVEM, Édgar Salvatierra considera que el partido tiene buenos perfiles y, por eso, buscarán ir sin alianza en el próximo proceso electoral.

"En el Partido Verde estamos listos para irnos solos en el estado, ya tenemos la mayoría de perfiles trabajando en todos los municipios, sería la decisión más adecuada de cada uno de los candidatos que abanderará la bandera del Partido Verde".

Sin embargo, asegura que están abiertos y no se cierran a la posibilidad a que se les sumen, o ellos sumarse, a un proyecto ganador donde se simpatice con la agenda del Verde Ecologista.

Algunas diferencias de Zambrano al interior del PT le llevaron a separarse del organismo que dirige Alberto Anaya.